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ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.04.2025
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14:36 14.04.2025 (обновлено: 15:07 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ukraina-2011161340.html
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто
В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:36:00+03:00
2025-04-14T15:07:00+03:00
украина
в мире
венгрия
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС - ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания, трансляцию вел телеканал М1.Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения ее граждан. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник стартовал всеобщий опрос населения, где граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.
https://ria.ru/20250414/siyyarto-2011159277.html
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украина, в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз
Украина, В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС хочет начать переговоры по присоединению Украины в 2025 году

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС - ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания, трансляцию вел телеканал М1.
Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения ее граждан. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник стартовал всеобщий опрос населения, где граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров
Вчера, 14:27
 
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