https://ria.ru/20250414/ukraina-2011161340.html

ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто

ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, заявил Сийярто

В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:36:00+03:00

2025-04-14T14:36:00+03:00

2025-04-14T15:07:00+03:00

украина

в мире

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петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС - ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания, трансляцию вел телеканал М1.Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения ее граждан. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник стартовал всеобщий опрос населения, где граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.

https://ria.ru/20250414/siyyarto-2011159277.html

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украина, в мире, венгрия, петер сийярто, евросоюз