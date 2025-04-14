https://ria.ru/20250414/udary-2011253249.html

США нанесли 15 авиаударов по Йемену

США нанесли 15 авиаударов по Йемену - РИА Новости, 14.04.2025

США нанесли 15 авиаударов по Йемену

Американские истребители нанесли в понедельник вечером 15 авиаударов по провинции Мариб на северо-востоке Йемена, в которой много лет идут вялотекущие... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:50:00+03:00

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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Американские истребители нанесли в понедельник вечером 15 авиаударов по провинции Мариб на северо-востоке Йемена, в которой много лет идут вялотекущие столкновения между войсками на стороне движения "Ансар Алла" (хуситами) и проправительственной армией, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.По его данным, 15 авиаударов истребители США "нанесли по округам Рагван и Мадхал в провинции Мариб" на северо-востоке Йемена.Как передаёт вещающий из Дубая саудовский телеканал Al Hadath, удары пришлись по военным позициям хуситов, в результате чего погибло большое число военных с их стороны.В воскресенье хуситы объявили о массированной атаке по Тель-Авиву и югу Израиля, несмотря на ежедневные с середины марта бомбежки провинций под их контролем авиацией США.

https://ria.ru/20250413/ssha-2011055575.html

https://ria.ru/20250413/khusity-2011048767.html

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