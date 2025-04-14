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США нанесли 15 авиаударов по Йемену - РИА Новости, 14.04.2025
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21:50 14.04.2025 (обновлено: 22:16 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/udary-2011253249.html
США нанесли 15 авиаударов по Йемену
США нанесли 15 авиаударов по Йемену - РИА Новости, 14.04.2025
США нанесли 15 авиаударов по Йемену
Американские истребители нанесли в понедельник вечером 15 авиаударов по провинции Мариб на северо-востоке Йемена, в которой много лет идут вялотекущие... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:50:00+03:00
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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Американские истребители нанесли в понедельник вечером 15 авиаударов по провинции Мариб на северо-востоке Йемена, в которой много лет идут вялотекущие столкновения между войсками на стороне движения "Ансар Алла" (хуситами) и проправительственной армией, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.По его данным, 15 авиаударов истребители США "нанесли по округам Рагван и Мадхал в провинции Мариб" на северо-востоке Йемена.Как передаёт вещающий из Дубая саудовский телеканал Al Hadath, удары пришлись по военным позициям хуситов, в результате чего погибло большое число военных с их стороны.В воскресенье хуситы объявили о массированной атаке по Тель-Авиву и югу Израиля, несмотря на ежедневные с середины марта бомбежки провинций под их контролем авиацией США.
https://ria.ru/20250413/ssha-2011055575.html
https://ria.ru/20250413/khusity-2011048767.html
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в мире, йемен, сша, ансар алла
В мире, Йемен, США, Ансар Алла
США нанесли 15 авиаударов по Йемену

Американские истребители нанесли 15 авиаударов по провинции Мариб в Йемене

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым после удара по Йемену
Дым после удара по Йемену - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Дым после удара по Йемену. Архивное фото
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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Американские истребители нанесли в понедельник вечером 15 авиаударов по провинции Мариб на северо-востоке Йемена, в которой много лет идут вялотекущие столкновения между войсками на стороне движения "Ансар Алла" (хуситами) и проправительственной армией, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.
По его данным, 15 авиаударов истребители США "нанесли по округам Рагван и Мадхал в провинции Мариб" на северо-востоке Йемена.
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Число погибших от авиаударов США по Йемену возросло до пяти
13 апреля, 23:10
Как передаёт вещающий из Дубая саудовский телеканал Al Hadath, удары пришлись по военным позициям хуситов, в результате чего погибло большое число военных с их стороны.
В воскресенье хуситы объявили о массированной атаке по Тель-Авиву и югу Израиля, несмотря на ежедневные с середины марта бомбежки провинций под их контролем авиацией США.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю
13 апреля, 21:44
 
В миреЙеменСШААнсар Алла
 
 
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