https://ria.ru/20250414/uchitel-2011209189.html

Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье

Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025

Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье

В Московской области в понедельник стартовал областной конкурс "Учитель года Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Московской области в понедельник стартовал областной конкурс "Учитель года Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства образования региона. Конкурс проводится в 36-й раз, в нем принимают участие 57 педагогов со всего Подмосковья. Первый и второй туры проходят с 14 по 18 апреля на площадках Губернского колледжа и парк-отеля "Воздвиженское" в городе Серпухов. Участники представят собственные методические разработки, проведут открытые уроки, классные часы и мастер-классы. С приветственным словом выступила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она подчеркнула значимость конкурса как платформы для выявления новых талантов, обмена идеями и поиска инновационных решений в обучении. "Мы ждем от вас творческого вдохновения и новых подходов к обучению", — приводит пресс-служба слова Пильдес. В первый день конкурса прошло испытание "Методическая мастерская". На нем педагоги представили свои методические приемы и подходы к преподаванию.

https://ria.ru/20250414/gaz-2011208761.html

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