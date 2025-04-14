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Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:12 14.04.2025 (обновлено: 18:13 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/uchitel-2011209189.html
Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье
Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025
Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье
В Московской области в понедельник стартовал областной конкурс "Учитель года Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:12:00+03:00
2025-04-14T18:13:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Московской области в понедельник стартовал областной конкурс "Учитель года Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства образования региона. Конкурс проводится в 36-й раз, в нем принимают участие 57 педагогов со всего Подмосковья. Первый и второй туры проходят с 14 по 18 апреля на площадках Губернского колледжа и парк-отеля "Воздвиженское" в городе Серпухов. Участники представят собственные методические разработки, проведут открытые уроки, классные часы и мастер-классы. С приветственным словом выступила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она подчеркнула значимость конкурса как платформы для выявления новых талантов, обмена идеями и поиска инновационных решений в обучении. "Мы ждем от вас творческого вдохновения и новых подходов к обучению", — приводит пресс-служба слова Пильдес. В первый день конкурса прошло испытание "Методическая мастерская". На нем педагоги представили свои методические приемы и подходы к преподаванию.
https://ria.ru/20250414/gaz-2011208761.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Областной конкурс "Учитель года" стартовал в Подмосковье

В Подмосковье начался региональный конкурс "Учитель года"

© Fotolia / KzenonУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Московской области в понедельник стартовал областной конкурс "Учитель года Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Конкурс проводится в 36-й раз, в нем принимают участие 57 педагогов со всего Подмосковья.
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Первый и второй туры проходят с 14 по 18 апреля на площадках Губернского колледжа и парк-отеля "Воздвиженское" в городе Серпухов. Участники представят собственные методические разработки, проведут открытые уроки, классные часы и мастер-классы.
С приветственным словом выступила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Она подчеркнула значимость конкурса как платформы для выявления новых талантов, обмена идеями и поиска инновационных решений в обучении.
"Мы ждем от вас творческого вдохновения и новых подходов к обучению", — приводит пресс-служба слова Пильдес.
В первый день конкурса прошло испытание "Методическая мастерская". На нем педагоги представили свои методические приемы и подходы к преподаванию.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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