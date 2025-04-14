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Единый день открытых дверей прошел в колледжах Тверской области

Единый день открытых дверей прошел в колледжах Тверской области - РИА Новости, 14.04.2025

Единый день открытых дверей прошел в колледжах Тверской области

Единый день открытых дверей прошел в колледжах Тверской области, являющихся участниками федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:13:00+03:00

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2025-04-14T15:13:00+03:00

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ТВЕРЬ, 14 апр — РИА Новости. Единый день открытых дверей прошел в колледжах Тверской области, являющихся участниками федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети", сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие позволило будущим студентам и их родителям узнать больше о востребованных профессиях и направлениях, получить информацию о стажировках и трудоустройстве, задать интересующие их вопросы. Федеральный проект "Профессионалитет", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями экономики. Тверская область является участником "Профессионалитета" с 2023 года. "Благодаря этому в регионе создаются современные образовательно-производственные кластеры, обеспечивающие подготовку востребованных специалистов для промышленности, социальной сферы, агропромышленного, строительного комплексов Верхневолжья", — приводит пресс-служба слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. На Едином дне открытых дверей все желающие смогли познакомиться с кластерами "Искусство и креативная индустрия", "Машиностроение", "Сельское хозяйство", "Строительство" и "Педагогика". Участникам рассказали о возможностях обучения по актуальным специальностям. Для абитуриентов подготовлены интерактивные экскурсии по колледжам, встречи с преподавателями и студентами, презентации образовательных программ и специальностей, организованы мастер-классы и практические занятия, консультации по вопросам поступления и обучения. Для родителей будущих абитуриентов прошли собрания, посвященные направлениям подготовки, особенностям учебного процесса, правилам поступления и целевом наборе. Представители предприятий-партнеров рассказали о взаимодействии компаний и колледжей по вопросам прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. Также на Едином дне открытых дверей амбассадоры проекта провели классные часы "Профессионалитет: ты в хорошей компании". Одной из площадок Единого дня открытых дверей стал Кашинский колледж, где была представлена перспективная специальность "Компьютерные системы и комплексы". На образовательной площадке прошел мастер-класс, посвященный основам современных технологий. А мастер производственного обучения Лариса Козлова представила гостям результаты труда студентов с нового направления – свежую микрозелень, выращенную собственными руками на современном оборудовании в лаборатории "Сити-фермерство".

https://ria.ru/20250411/razvitie-2010794123.html

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россия, тверская область, игорь руденя