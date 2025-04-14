https://ria.ru/20250414/trevoga-2011071612.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:16:00+03:00
2025-04-14T05:16:00+03:00
2025-04-14T05:23:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 5.03 мск, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011071309.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу