https://ria.ru/20250414/trevoga-2011071612.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:16:00+03:00

2025-04-14T05:16:00+03:00

2025-04-14T05:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской и еще семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 5.03 мск, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011071309.html

киев

россия

украина

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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины