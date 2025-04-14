https://ria.ru/20250414/tanker-2011195797.html
Путин предложил обсудить последствия крушения танкеров в Черном море
Путин предложил обсудить последствия крушения танкеров в Черном море - РИА Новости, 14.04.2025
Путин предложил обсудить последствия крушения танкеров в Черном море
Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:16:00+03:00
2025-04-14T17:16:00+03:00
2025-04-14T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море."Виталий Геннадьевич (вице-премьер РФ Виталий Савельев – ред.), приближается сезон отпусков. Как у нас ситуация складывается на Черном море по ликвидации последствий крушения танкеров?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250407/tankery-2009826101.html
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Путин попросил доложить о ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море
Путин начал совещание с кабмином с вопроса о ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.
2025-04-14T17:16
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РИА Новости
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РИА Новости
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черное море, цены на нефть, россия, владимир путин, виталий савельев
Черное море, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев
Путин предложил обсудить последствия крушения танкеров в Черном море
На совещании с кабмином Путин обсудил ликвидацию последствий крушения танкеров