https://ria.ru/20250414/tanker-2011195797.html

Путин предложил обсудить последствия крушения танкеров в Черном море

Путин предложил обсудить последствия крушения танкеров в Черном море - РИА Новости, 14.04.2025

Путин предложил обсудить последствия крушения танкеров в Черном море

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:16:00+03:00

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черное море

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию с ликвидацией последствий крушения танкеров в Черном море."Виталий Геннадьевич (вице-премьер РФ Виталий Савельев – ред.), приближается сезон отпусков. Как у нас ситуация складывается на Черном море по ликвидации последствий крушения танкеров?" - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250407/tankery-2009826101.html

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Путин попросил доложить о ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море Путин начал совещание с кабмином с вопроса о ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. 2025-04-14T17:16 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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черное море, цены на нефть, россия, владимир путин, виталий савельев