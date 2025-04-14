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В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома - РИА Новости, 14.04.2025
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07:39 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/tadzhikistan-2011076362.html
В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома - РИА Новости, 14.04.2025
В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома
Девяносто четыре дома полностью разрушены на востоке Таджикистана в результате серии землетрясений, произошедших в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:39:00+03:00
2025-04-14T07:39:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 14 апр- РИА Новости. Девяносто четыре дома полностью разрушены на востоке Таджикистана в результате серии землетрясений, произошедших в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики. Ранее в центре сообщили агентству, что в результате подземных толчков в Раштском районе республики погиб трехлетний ребенок. "На востоке Таджикистана 94 дома разрушены в результате серии землетрясений, произошедших в минувшее воскресенье", - сказал собеседник агентства. По его данным, разрушены и получили повреждения более 200 вспомогательных сооружений, среди которых школа, медпункты, чайхана. По данным геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, 13 апреля 2025 года в 09:24 (07:24 мск) на территории страны было зафиксировано сильное землетрясение, его эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, магнитуда составила 5-6, в Раштском районе — 4-5, в городе Душанбе — 3. Второе землетрясение, магнитудой 4, произошло в 12:14 (10:14 мск). Третье, магнитудой 3, - в 13:33 (11:33 мск). На основании поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона была создана республиканская комиссия под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиёзоды. В нее вошли председатель КЧС Раджабали Рахмонали, руководство Комитета по строительству и архитектуре, Главного управления геологии и института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной Академии наук Таджикистана. Комиссия в воскресенье выехала для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений.
https://ria.ru/20250413/rebenok-2011040263.html
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в мире, таджикистан, душанбе, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Душанбе, Эмомали Рахмон
В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

КЧС: в результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 14 апр- РИА Новости. Девяносто четыре дома полностью разрушены на востоке Таджикистана в результате серии землетрясений, произошедших в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.
Ранее в центре сообщили агентству, что в результате подземных толчков в Раштском районе республики погиб трехлетний ребенок.
Вид на Таджикистан - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Таджикистане при землетрясении погиб трехлетний ребенок
Вчера, 19:50
"На востоке Таджикистана 94 дома разрушены в результате серии землетрясений, произошедших в минувшее воскресенье", - сказал собеседник агентства.
По его данным, разрушены и получили повреждения более 200 вспомогательных сооружений, среди которых школа, медпункты, чайхана.
По данным геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, 13 апреля 2025 года в 09:24 (07:24 мск) на территории страны было зафиксировано сильное землетрясение, его эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, магнитуда составила 5-6, в Раштском районе — 4-5, в городе Душанбе — 3. Второе землетрясение, магнитудой 4, произошло в 12:14 (10:14 мск). Третье, магнитудой 3, - в 13:33 (11:33 мск).
На основании поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона была создана республиканская комиссия под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиёзоды. В нее вошли председатель КЧС Раджабали Рахмонали, руководство Комитета по строительству и архитектуре, Главного управления геологии и института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной Академии наук Таджикистана.
Комиссия в воскресенье выехала для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений.
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