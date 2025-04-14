https://ria.ru/20250414/tadzhikistan-2011076362.html

В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома - РИА Новости, 14.04.2025

В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 94 дома

Девяносто четыре дома полностью разрушены на востоке Таджикистана в результате серии землетрясений, произошедших в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T07:39:00+03:00

2025-04-14T07:39:00+03:00

2025-04-14T07:39:00+03:00

в мире

таджикистан

душанбе

эмомали рахмон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949899222_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_8796f0a103f7da264e36a835cbcad22c.jpg

ДУШАНБЕ, 14 апр- РИА Новости. Девяносто четыре дома полностью разрушены на востоке Таджикистана в результате серии землетрясений, произошедших в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики. Ранее в центре сообщили агентству, что в результате подземных толчков в Раштском районе республики погиб трехлетний ребенок. "На востоке Таджикистана 94 дома разрушены в результате серии землетрясений, произошедших в минувшее воскресенье", - сказал собеседник агентства. По его данным, разрушены и получили повреждения более 200 вспомогательных сооружений, среди которых школа, медпункты, чайхана. По данным геофизической службы Национальной академии наук Таджикистана, 13 апреля 2025 года в 09:24 (07:24 мск) на территории страны было зафиксировано сильное землетрясение, его эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, магнитуда составила 5-6, в Раштском районе — 4-5, в городе Душанбе — 3. Второе землетрясение, магнитудой 4, произошло в 12:14 (10:14 мск). Третье, магнитудой 3, - в 13:33 (11:33 мск). На основании поручения президента Таджикистана Эмомали Рахмона была создана республиканская комиссия под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиёзоды. В нее вошли председатель КЧС Раджабали Рахмонали, руководство Комитета по строительству и архитектуре, Главного управления геологии и института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной Академии наук Таджикистана. Комиссия в воскресенье выехала для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений.

https://ria.ru/20250413/rebenok-2011040263.html

https://ria.ru/20250413/tadzhikistan-2010971344.html

таджикистан

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, душанбе, эмомали рахмон