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Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам - РИА Новости, 14.04.2025
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Надежные люди
 
17:37 14.04.2025 (обновлено: 17:45 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/svo-2011200343.html
Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам
Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам - РИА Новости, 14.04.2025
Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам
Липецкая область передала технику, средства связи, стройматериалы, инструменты и другую помощь землякам из именных дивизионов, которые служат в зоне СВО,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:37:00+03:00
2025-04-14T17:45:00+03:00
надежные люди
липецкая область
игорь артамонов
сво
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Липецкая область передала технику, средства связи, стройматериалы, инструменты и другую помощь землякам из именных дивизионов, которые служат в зоне СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Регион своих не бросает. Липецкие именные дивизионы — наша гордость и наша ответственность. Липецкая область продолжает помогать своим бойцам. Привезли большой гуманитарный груз — всё необходимое: техника, стройматериалы, инструменты, средства связи и многое другое", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что военным вручили благодарности и медали "За участие в специальной военной операции", а также подарили шевроны "Грады". "Спасибо вам, земляки. Гордимся вашей стойкостью и самоотверженностью. Возвращайтесь с победой. А обо всём остальном мы позаботимся", — подытожил Артамонов.
https://ria.ru/20250414/svo-2011178761.html
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липецкая область, игорь артамонов, сво
Надежные люди, Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО
Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам

Артамонов: Липецкая область передала партию гумпомощи землякам в зону СВО

© Игорь Артамонов/TelegramЛипецкие власти передали технику, средства связи и другую помощь именным дивизионам
Липецкие власти передали технику, средства связи и другую помощь именным дивизионам - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Игорь Артамонов/Telegram
Липецкие власти передали технику, средства связи и другую помощь именным дивизионам
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Липецкая область передала технику, средства связи, стройматериалы, инструменты и другую помощь землякам из именных дивизионов, которые служат в зоне СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Регион своих не бросает. Липецкие именные дивизионы — наша гордость и наша ответственность. Липецкая область продолжает помогать своим бойцам. Привезли большой гуманитарный груз — всё необходимое: техника, стройматериалы, инструменты, средства связи и многое другое", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что военным вручили благодарности и медали "За участие в специальной военной операции", а также подарили шевроны "Грады".
"Спасибо вам, земляки. Гордимся вашей стойкостью и самоотверженностью. Возвращайтесь с победой. А обо всём остальном мы позаботимся", — подытожил Артамонов.
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Надежные людиЛипецкая областьИгорь АртамоновСВО
 
 
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