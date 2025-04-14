https://ria.ru/20250414/svo-2011200343.html

Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам

Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам - РИА Новости, 14.04.2025

Липецкие власти передали партию гумпомощи именным дивизионам

Липецкая область передала технику, средства связи, стройматериалы, инструменты и другую помощь землякам из именных дивизионов, которые служат в зоне СВО,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:37:00+03:00

2025-04-14T17:37:00+03:00

2025-04-14T17:45:00+03:00

надежные люди

липецкая область

игорь артамонов

сво

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Липецкая область передала технику, средства связи, стройматериалы, инструменты и другую помощь землякам из именных дивизионов, которые служат в зоне СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Регион своих не бросает. Липецкие именные дивизионы — наша гордость и наша ответственность. Липецкая область продолжает помогать своим бойцам. Привезли большой гуманитарный груз — всё необходимое: техника, стройматериалы, инструменты, средства связи и многое другое", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что военным вручили благодарности и медали "За участие в специальной военной операции", а также подарили шевроны "Грады". "Спасибо вам, земляки. Гордимся вашей стойкостью и самоотверженностью. Возвращайтесь с победой. А обо всём остальном мы позаботимся", — подытожил Артамонов.

https://ria.ru/20250414/svo-2011178761.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, сво