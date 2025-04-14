https://ria.ru/20250414/svo-2011193811.html

Белгородским аграриям, потерявшим землю в ходе СВО, выделят участки

Белгородским аграриям, потерявшим землю в ходе СВО, выделят участки - РИА Новости, 14.04.2025

Белгородским аграриям, потерявшим землю в ходе СВО, выделят участки

Власти Белгородской области намерены предоставить дополнительные земельные участки сельскохозяйственным товаропроизводителям, потерявшим единственные посевные... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:06:00+03:00

2025-04-14T17:06:00+03:00

2025-04-14T17:06:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

сво

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БЕЛГОРОД, 14 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены предоставить дополнительные земельные участки сельскохозяйственным товаропроизводителям, потерявшим единственные посевные площади в ходе проведения специальной военной операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства главе региона доложили, что на территории приграничных муниципалитетов Белгородской области выбыло из оборота порядка 17 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения. При этом 37 землепользователям из Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов предложили предоставить земельные участки в Борисовском, Чернянском, Прохоровском районах, Новооскольском и Старооскольском округах общей площадью более 8 тысяч гектаров взамен утраченным. "Планируем предоставить дополнительные земельные участки сельскохозяйственным товаропроизводителям, потерявшим единственные посевные площади в ходе проведения СВО", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Как сообщили в правительстве области, на сегодняшний день 16 индивидуальным предпринимателям из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки площадью порядка 1,5 тысячи гектаров. По остальным сельскохозяйственных товаропроизводителям: договоры аренды земельных участков проходят стадию оформления и согласования, полевые работы ими ведутся. "Согласен с тем, что ситуация не стала безопасной — ущерб, безусловно, увеличивается, поэтому требуется помощь от правительства. Понимаем, что проблема дефицита свободной земли абсолютно очевидна — её просто физически нет. Вопрос крайне сложный, но он решается. В случае, если человек попадает в аналогичную ситуацию, он должен понимать, что государство будет оказывать помощь", - подчеркнул глава региона. Земельные участки предоставляются на период восстановления возможности использования земельных участков, которые ранее находились в пользовании у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Губернатор поручил проработать механизм взаимодействия с сельхозпроизводителями и информирования о текущих мерах поддержки для оценки эффективности этого направления работы.

https://ria.ru/20250409/remont-2010213128.html

https://ria.ru/20250408/predprijatie-2010030743.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, сво