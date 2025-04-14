https://ria.ru/20250414/svo-2011178761.html

Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла

Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла - РИА Новости, 14.04.2025

Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла

Тверская область направила три мотоцикла десантно-штурмовому батальону в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:54:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Тверская область направила три мотоцикла десантно-штурмовому батальону в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона. "Четырнадцатого апреля от Тверской области в зону специальной военной операции направлены три мотоцикла. Отправка организована Общественно-полезным фондом Тверских добровольцев при поддержке регионального правительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что легкая техника востребована, так как позволяет быстро доставить десант к месту выполнения боевых задач. "Мы отправляем мотоциклы десантно-штурмовому батальону – это тот самый батальон, что недавно освободил Пятихатки Запорожской области… Единение тыла, жителей и армии всегда важно и ценно, потому что именно оно приближает нашу победу", – приводятся в сообщении слова координатора тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" и Общественно-полезного фонда Тверских добровольцев Ольги Симоновой. Как подчеркивает пресс-служба, по поручению губернатора Игоря Рудени Тверская область регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО. Помимо транспорта, в нее входят пиломатериалы, средства связи, запчасти, маскировочные сети и другие необходимые бойцам вещами.

https://ria.ru/20250412/pomosch-2010918519.html

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тверская область, сво