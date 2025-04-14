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Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла - РИА Новости, 14.04.2025
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Надежные люди
 
15:54 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/svo-2011178761.html
Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла
Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла - РИА Новости, 14.04.2025
Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла
Тверская область направила три мотоцикла десантно-штурмовому батальону в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:54:00+03:00
2025-04-14T15:54:00+03:00
надежные люди
тверская область
сво
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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Тверская область направила три мотоцикла десантно-штурмовому батальону в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона. "Четырнадцатого апреля от Тверской области в зону специальной военной операции направлены три мотоцикла. Отправка организована Общественно-полезным фондом Тверских добровольцев при поддержке регионального правительства", - говорится в сообщении. Отмечается, что легкая техника востребована, так как позволяет быстро доставить десант к месту выполнения боевых задач. "Мы отправляем мотоциклы десантно-штурмовому батальону – это тот самый батальон, что недавно освободил Пятихатки Запорожской области… Единение тыла, жителей и армии всегда важно и ценно, потому что именно оно приближает нашу победу", – приводятся в сообщении слова координатора тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" и Общественно-полезного фонда Тверских добровольцев Ольги Симоновой. Как подчеркивает пресс-служба, по поручению губернатора Игоря Рудени Тверская область регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО. Помимо транспорта, в нее входят пиломатериалы, средства связи, запчасти, маскировочные сети и другие необходимые бойцам вещами.
https://ria.ru/20250412/pomosch-2010918519.html
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тверская область, сво
Надежные люди, Тверская область, СВО
Тверская область отправила в зону СВО три мотоцикла

Добровольцы из Тверской области отправили в зону СВО три мотоцикла

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиТри мотоцикла для десантно-штурмового батальона
Три мотоцикла для десантно-штурмового батальона - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Три мотоцикла для десантно-штурмового батальона. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Тверская область направила три мотоцикла десантно-штурмовому батальону в зону спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Четырнадцатого апреля от Тверской области в зону специальной военной операции направлены три мотоцикла. Отправка организована Общественно-полезным фондом Тверских добровольцев при поддержке регионального правительства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что легкая техника востребована, так как позволяет быстро доставить десант к месту выполнения боевых задач.
"Мы отправляем мотоциклы десантно-штурмовому батальону – это тот самый батальон, что недавно освободил Пятихатки Запорожской области… Единение тыла, жителей и армии всегда важно и ценно, потому что именно оно приближает нашу победу", – приводятся в сообщении слова координатора тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу" и Общественно-полезного фонда Тверских добровольцев Ольги Симоновой.
Как подчеркивает пресс-служба, по поручению губернатора Игоря Рудени Тверская область регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО. Помимо транспорта, в нее входят пиломатериалы, средства связи, запчасти, маскировочные сети и другие необходимые бойцам вещами.
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