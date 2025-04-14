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Суд по делу Гуцул перенесли на 23 апреля - РИА Новости, 14.04.2025
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21:14 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sud-2011248674.html
Суд по делу Гуцул перенесли на 23 апреля
Суд по делу Гуцул перенесли на 23 апреля - РИА Новости, 14.04.2025
Суд по делу Гуцул перенесли на 23 апреля
Суд по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 23 апреля, сообщил РИА Новости депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Денис Уланов, сообщив, что он... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:14:00+03:00
2025-04-14T21:14:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Суд по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 23 апреля, сообщил РИА Новости депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Денис Уланов, сообщив, что он был допрошен в суде в качестве свидетеля. В понедельник продолжилось судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. "Сегодняшнее заседание – это процедура допроса свидетелей защиты. Я сам сегодня выступил свидетелем. Адвокаты законными способами доказывают, что в действиях Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан отсутствует состав преступления, следующее заседание будет 23 апреля", - сказал Уланов. Парламентарий отметил, что его вызвали на допрос, потому что в материалах дела есть документы о том, что он якобы финансировал партию "Шор". "Это полный абсурд. Прокуроры предположили, что я, как депутат и член партии "Шор", с первых дней её существования мог заниматься незаконным финансированием, используя для этого средства из собственного юридического бизнеса. Сегодня я очень подробно рассказал судье и прокурорам о всех обстоятельствах, связанных с теми предметами, которые они пытаются представить", - отметил депутат. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011188312.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
Суд по делу Гуцул перенесли на 23 апреля

Депутат парламента Молдавии Уланов: суд по делу Гуцул продолжится 23 апреля

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Суд по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 23 апреля, сообщил РИА Новости депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Денис Уланов, сообщив, что он был допрошен в суде в качестве свидетеля.
В понедельник продолжилось судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
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"Сегодняшнее заседание – это процедура допроса свидетелей защиты. Я сам сегодня выступил свидетелем. Адвокаты законными способами доказывают, что в действиях Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан отсутствует состав преступления, следующее заседание будет 23 апреля", - сказал Уланов.
Парламентарий отметил, что его вызвали на допрос, потому что в материалах дела есть документы о том, что он якобы финансировал партию "Шор". "Это полный абсурд. Прокуроры предположили, что я, как депутат и член партии "Шор", с первых дней её существования мог заниматься незаконным финансированием, используя для этого средства из собственного юридического бизнеса. Сегодня я очень подробно рассказал судье и прокурорам о всех обстоятельствах, связанных с теми предметами, которые они пытаются представить", - отметил депутат.
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Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️
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Защита Гуцул опротестовала решение суда о домашнем аресте
Вчера, 14:52
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуЗадержание главы Гагаузии ГуцулРоссия
 
 
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