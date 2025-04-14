Суд по делу Гуцул перенесли на 23 апреля
Депутат парламента Молдавии Уланов: суд по делу Гуцул продолжится 23 апреля
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Суд по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 23 апреля, сообщил РИА Новости депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Денис Уланов, сообщив, что он был допрошен в суде в качестве свидетеля.
В понедельник продолжилось судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещённой в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
"Сегодняшнее заседание – это процедура допроса свидетелей защиты. Я сам сегодня выступил свидетелем. Адвокаты законными способами доказывают, что в действиях Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан отсутствует состав преступления, следующее заседание будет 23 апреля", - сказал Уланов.
Парламентарий отметил, что его вызвали на допрос, потому что в материалах дела есть документы о том, что он якобы финансировал партию "Шор". "Это полный абсурд. Прокуроры предположили, что я, как депутат и член партии "Шор", с первых дней её существования мог заниматься незаконным финансированием, используя для этого средства из собственного юридического бизнеса. Сегодня я очень подробно рассказал судье и прокурорам о всех обстоятельствах, связанных с теми предметами, которые они пытаются представить", - отметил депутат.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Ранее в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам отметила, что действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.️