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Правительство утвердило энергетическую стратегию России - РИА Новости, 14.04.2025
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10:43 14.04.2025 (обновлено: 10:56 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/strategiya-2011095481.html
Правительство утвердило энергетическую стратегию России
Правительство утвердило энергетическую стратегию России - РИА Новости, 14.04.2025
Правительство утвердило энергетическую стратегию России
Правительство РФ утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:43:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина."Утвердить прилагаемую Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года... Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных документов стратегического планирования... Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования", - говорится в документе.Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено представить в шестимесячный срок в правительство РФ проект плана мероприятий по реализации стратегии, обеспечить реализацию стратегии.В пресс-службе кабмина уточнили, что целью стратегии является новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами ТЭК, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей ТЭК.В стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20250414/energostrategiya-2011094274.html
https://ria.ru/20250410/gazprom-2010570616.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Правительство утвердило энергетическую стратегию России

Правительство утвердило энергетическую стратегию России до 2050 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ утвердило энергетическую стратегию до 2050 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемую Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года... Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных документов стратегического планирования... Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования", - говорится в документе.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено представить в шестимесячный срок в правительство РФ проект плана мероприятий по реализации стратегии, обеспечить реализацию стратегии.
В пресс-службе кабмина уточнили, что целью стратегии является новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами ТЭК, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей ТЭК.
В стратегии предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, добавили в правительстве.
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