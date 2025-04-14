https://ria.ru/20250414/stazhirovka-2010657377.html

Лучшие онкологи и гематологи из регионов прошли стажировку в Москве

Лучшие онкологи и гематологи из регионов прошли стажировку в Москве - РИА Новости, 14.04.2025

Лучшие онкологи и гематологи из регионов прошли стажировку в Москве

Почти 70 региональных специалистов онкологической и гематологической служб, ставших победителями национальной экспертной премии "Врач с большой буквы", прошли... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:02:00+03:00

2025-04-14T16:02:00+03:00

2025-04-14T16:02:00+03:00

москва

врачи

здравоохранение

челябинская область

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010653470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66e8222da46b408ce6c1d6f5dc28735d.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Почти 70 региональных специалистов онкологической и гематологической служб, ставших победителями национальной экспертной премии "Врач с большой буквы", прошли очные программы повышения квалификации и обмена опытом в Москве в ведущих национальных исследовательских медицинских центрах, сообщает учредитель премии - компания "АльфаСтрахование — ОМС".Премия проводится при поддержке региональных департаментов и министерств здравоохранения и определяет лучших врачей по качеству оказанной медицинской помощи.В 2024 году она была вручена онкохирургам, химиотерапевтам, радиотерапевтам, взрослым и детским гематологам за значимый вклад в спасение жизней пациентов со злокачественными новообразованиями. В Москву на стажировку в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, НМИЦ гематологии и НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева приехали специалисты из девяти российских регионов: Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Омской, Тюменской и Челябинской областей, а также Краснодарского края и Республики Башкортостан."Совместно с ведущими федеральными медцентрами мы разработали индивидуальные программы стажировок и обмена опытом с учетом пожеланий и интересов лауреатов премии. Инвестируя в образование, в практическое знакомство врачей с современными технологиями, мы повышаем качество онкологической и гематологической помощи. Эксперты здравоохранения в регионах отмечают, что такие мероприятия отвечают ключевым задачам нацпроекта", — отметил генеральный директор "АльфаСтрахование — ОМС" Андрей Рыжаков.Стажировка в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина включала в себя программы для врачей разных направлений: химиотерапевтов, радиотерапевтов и хирургов. В составе групп по своей специализации победители премии проходили обучение "на рабочем месте": осматривали пациентов, изучали работу отделений, участвовали в консилиумах, а также слушали лекции от ведущих экспертов Центра."Непрерывное медицинское образование — ключевое условие для обеспечения высокого качества медицинской помощи для пациентов по всей стране. Практические стажировки, подобные этой, позволяют врачам из регионов повышать квалификацию, перенимать опыт у ведущих специалистов и разбираться в инновационных медицинских технологиях", — сказал заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по научной и образовательной деятельности, заведующий отделом онкомаммологии, доктор медицинских наук, доцент Александр Петровский.В свою очередь, в НМИЦ гематологии обучение прошли 15 гематологов из регионов. Генеральный директор Центра, главный внештатный гематолог Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Паровичникова отметила, что благодаря стажировке специалисты могут своими глазами увидеть результаты, о которых эксперты Центра докладывают на конференциях и конгрессах. Так, победители премии изнутри познакомились с работой Центра, разрабатывающего клинические рекомендации по их направлению, поработали с ведущими гематологами, специализирующимися на лечении гемобластозов, лейкозов и лимфом у взрослых, узнали о передовых технологиях и инновационных методах диагностики и лечения пациентов с заболеваниями системы крови.В НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева лауреаты премии "Врач с большой буквы" прошли практико-ориентированную стажировку по двум программам: "Инновации в детской онкологии и гематологии" и "Диагностика и терапия неотложных состояний в детской онкологии и гематологии". Для них прочитали лекции и провели мастер-классы врачи-ученые Центра."Такое обучение позволяет врачам из регионов совершенствовать свои компетенции в области диагностики и лечения детской онкологии и гематологии, получать новые знания в данной области и напрямую обсуждать с нашими специалистами накопившиеся вопросы из личной практики", — отметила заведующая отделом подготовки специалистов и непрерывного образования НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Лилия Григорьянц.Премия "Врач с большой буквы" вручается с 2020 года. Лучших врачей определяет экспертная комиссия по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. С момента основания номинантами стали более 20 тысяч врачей разных специальностей. Первыми лауреатами стали врачи "красной зоны", спасавшие пациентов во время пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2021 году отметили врачей первичного звена за вклад в реабилитацию пациентов после коронавируса. В 2022 году наградили лучших кардиологов и кардиохирургов за спасение пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца. В 2023 году премию вручили лучшим акушерам-гинекологам, неонатологам и врачам отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

https://ria.ru/20241220/alfastrakhovanie-oms-1989696801.html

москва

челябинская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, врачи, здравоохранение, челябинская область, краснодарский край