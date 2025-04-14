https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011209987.html

Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах

Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025

Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах

Российские Вооружённые силы накануне нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:16:00+03:00

2025-04-14T18:16:00+03:00

2025-04-14T18:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые силы накануне нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы украинских войск "Северск" в городе Сумы, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Отмечается, что удар был нанесён в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства. "Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города", - подчеркнули в МО РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном объекте в Сумах была очередная "сходка" украинских военачальников с западными коллегами. Кроме того, как говорится в сводке, подразделения российских группировок нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли до 1290 военнослужащих. Также Киев лишился танка, 15 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО и семи станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции, 12 складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наёмников в 137 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 227 беспилотников самолетного типа. На Курском направлении В отдельной сводке о ситуации в курском приграничье сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и одного полка в районах Горналя и Олешни в Курской области. Кроме того, авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. Всего за сутки на этом направлении подразделения российской армии уничтожили до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину РСЗО БМ-21 "Град". С начала боевых действий здесь потери противника превысили 74 245 человек. Десятки тысяч человек без светаУкраинский режим продолжил в одностороннем порядке атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. За прошедшие сутки восемь раз были атакованы объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР. В результате в Белгородской области была отключена высоковольтная линия, без света остались 735 бытовых потребителей в Грайвороновском районе. Брянская область была атакована трижды, повреждены линии и трансформаторы, без электроснабжения остались тысячи человек в Севском, Суземском и Погарском районах. В Курской области из-за атак со стороны ВСУ отключены две высоковольтные линии. В Запорожской области из-за обстрела ВСУ произошёл обрыв провода высоковольтной линии, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская. В ЛНР в результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию "Троицкая" отключилась высоковольтная линия Сватово – Троицкая, без света оставались около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах. Задержаны агенты Киева ФСБ сообщила в понедельник о задержании нескольких граждан РФ и Молдавии, завербованных украинскими спецслужбами. В их числе оказался молдаванин Мариус Пруняну, который в 2022-2023 годах воевал на стороне ВСУ, а недавно окольными путями через Латвию привёз в России бомбы для совершения терактов. В Керчи был задержан ещё один гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, который фотографировал и передавал данные о российских войсках, результатах ракетных ударов ВСУ и позициях ПВО, а также намеревался взорвать водонасосную станцию. Двое граждан РФ были задержаны в Самарской области, они участвовали в диверсиях. Ранее их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ России. Сторонники ужесточения Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца, назвал его сторонником ужесточения позиций в конфликте на Украине. Газета Messaggero сообщила со ссылкой на источники, что Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине, намереваясь включить в него боеприпасы и ракеты для комплекса ПВО Samp-T. Не знает Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины. В программе 60 Minutes, в рамках которой Зеленский дал интервью, закадровым голосом было сказано, что за время спецоперации погибли до 100 тысяч украинских военнослужащих. Пресс-секретарю Зеленского, который ранее говорил о 45 тысячах потерь, Сергею Никифорову пришлось оправдываться за эту цифру. Как ранее сообщало российское Минобороны, потери украинской стороны только в 2024 году превысили 560 тысяч человек. Кроме того, Зеленский снова пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии политической воли партнеров и желания "защищать Украину". Полк связи ВСУ, по предварительной информации, поражён в Вознесенске Николаевской области Украины, удар нанесён по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторам, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html

https://ria.ru/20250414/nikiforov-2011162242.html

https://ria.ru/20250414/vsu-2011145250.html

https://ria.ru/20250414/kurjane-2011124199.html

https://ria.ru/20250414/pushilin-2011095260.html

https://ria.ru/20250414/pushilin-2011088743.html

https://ria.ru/20250414/germaniya-2011169881.html

https://ria.ru/20250414/ukraine-2011170908.html

https://ria.ru/20250414/tramp-2011196976.html

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