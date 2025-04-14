Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые силы накануне нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы украинских войск "Северск" в городе Сумы, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Отмечается, что удар был нанесён в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.
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"Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города", - подчеркнули в МО РФ.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном объекте в Сумах была очередная "сходка" украинских военачальников с западными коллегами.
Кроме того, как говорится в сводке, подразделения российских группировок нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли до 1290 военнослужащих.
Также Киев лишился танка, 15 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО и семи станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции, 12 складов боеприпасов.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наёмников в 137 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 227 беспилотников самолетного типа.
На Курском направлении
В отдельной сводке о ситуации в курском приграничье сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и одного полка в районах Горналя и Олешни в Курской области. Кроме того, авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Всего за сутки на этом направлении подразделения российской армии уничтожили до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину РСЗО БМ-21 "Град". С начала боевых действий здесь потери противника превысили 74 245 человек.
ВСУ минируют кладбища в курском приграничье
Вчера, 12:19
Десятки тысяч человек без света
Украинский режим продолжил в одностороннем порядке атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. За прошедшие сутки восемь раз были атакованы объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР.
В результате в Белгородской области была отключена высоковольтная линия, без света остались 735 бытовых потребителей в Грайвороновском районе. Брянская область была атакована трижды, повреждены линии и трансформаторы, без электроснабжения остались тысячи человек в Севском, Суземском и Погарском районах. В Курской области из-за атак со стороны ВСУ отключены две высоковольтные линии.
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ произошёл обрыв провода высоковольтной линии, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская. В ЛНР в результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию "Троицкая" отключилась высоковольтная линия Сватово – Троицкая, без света оставались около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.
Задержаны агенты Киева
В Керчи был задержан ещё один гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, который фотографировал и передавал данные о российских войсках, результатах ракетных ударов ВСУ и позициях ПВО, а также намеревался взорвать водонасосную станцию.
Двое граждан РФ были задержаны в Самарской области, они участвовали в диверсиях. Ранее их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ России.
Сторонники ужесточения
Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца, назвал его сторонником ужесточения позиций в конфликте на Украине.
Газета Messaggero сообщила со ссылкой на источники, что Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине, намереваясь включить в него боеприпасы и ракеты для комплекса ПВО Samp-T.
Не знает
Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины.
В программе 60 Minutes, в рамках которой Зеленский дал интервью, закадровым голосом было сказано, что за время спецоперации погибли до 100 тысяч украинских военнослужащих. Пресс-секретарю Зеленского, который ранее говорил о 45 тысячах потерь, Сергею Никифорову пришлось оправдываться за эту цифру. Как ранее сообщало российское Минобороны, потери украинской стороны только в 2024 году превысили 560 тысяч человек.
Кроме того, Зеленский снова пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии политической воли партнеров и желания "защищать Украину".
Полк связи ВСУ, по предварительной информации, поражён в Вознесенске Николаевской области Украины, удар нанесён по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторам, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.