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Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011209987.html
Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах
Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах
Российские Вооружённые силы накануне нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:16:00+03:00
2025-04-14T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
курская область
владимир зеленский
сергей лавров
фридрих мерц
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые силы накануне нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы украинских войск "Северск" в городе Сумы, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Отмечается, что удар был нанесён в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства. "Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города", - подчеркнули в МО РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном объекте в Сумах была очередная "сходка" украинских военачальников с западными коллегами. Кроме того, как говорится в сводке, подразделения российских группировок нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли до 1290 военнослужащих. Также Киев лишился танка, 15 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО и семи станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции, 12 складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наёмников в 137 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 227 беспилотников самолетного типа. На Курском направлении В отдельной сводке о ситуации в курском приграничье сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и одного полка в районах Горналя и Олешни в Курской области. Кроме того, авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. Всего за сутки на этом направлении подразделения российской армии уничтожили до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину РСЗО БМ-21 "Град". С начала боевых действий здесь потери противника превысили 74 245 человек. Десятки тысяч человек без светаУкраинский режим продолжил в одностороннем порядке атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. За прошедшие сутки восемь раз были атакованы объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР. В результате в Белгородской области была отключена высоковольтная линия, без света остались 735 бытовых потребителей в Грайвороновском районе. Брянская область была атакована трижды, повреждены линии и трансформаторы, без электроснабжения остались тысячи человек в Севском, Суземском и Погарском районах. В Курской области из-за атак со стороны ВСУ отключены две высоковольтные линии. В Запорожской области из-за обстрела ВСУ произошёл обрыв провода высоковольтной линии, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская. В ЛНР в результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию "Троицкая" отключилась высоковольтная линия Сватово – Троицкая, без света оставались около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах. Задержаны агенты Киева ФСБ сообщила в понедельник о задержании нескольких граждан РФ и Молдавии, завербованных украинскими спецслужбами. В их числе оказался молдаванин Мариус Пруняну, который в 2022-2023 годах воевал на стороне ВСУ, а недавно окольными путями через Латвию привёз в России бомбы для совершения терактов. В Керчи был задержан ещё один гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, который фотографировал и передавал данные о российских войсках, результатах ракетных ударов ВСУ и позициях ПВО, а также намеревался взорвать водонасосную станцию. Двое граждан РФ были задержаны в Самарской области, они участвовали в диверсиях. Ранее их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ России. Сторонники ужесточения Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца, назвал его сторонником ужесточения позиций в конфликте на Украине. Газета Messaggero сообщила со ссылкой на источники, что Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине, намереваясь включить в него боеприпасы и ракеты для комплекса ПВО Samp-T. Не знает Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины. В программе 60 Minutes, в рамках которой Зеленский дал интервью, закадровым голосом было сказано, что за время спецоперации погибли до 100 тысяч украинских военнослужащих. Пресс-секретарю Зеленского, который ранее говорил о 45 тысячах потерь, Сергею Никифорову пришлось оправдываться за эту цифру. Как ранее сообщало российское Минобороны, потери украинской стороны только в 2024 году превысили 560 тысяч человек. Кроме того, Зеленский снова пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии политической воли партнеров и желания "защищать Украину". Полк связи ВСУ, по предварительной информации, поражён в Вознесенске Николаевской области Украины, удар нанесён по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторам, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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безопасность, россия, украина, курская область, владимир зеленский, сергей лавров, фридрих мерц, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 14 апреля: ВС России ударили по месту совещания ВСУ в Сумах

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые силы накануне нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы украинских войск "Северск" в городе Сумы, уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Отмечается, что удар был нанесён в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
На Украине сообщили о еще одном убитом военном ВСУ при ударе по Сумам
Вчера, 16:33
«
"Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города", - подчеркнули в МО РФ.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть факты, подтверждающие, что на пораженном объекте в Сумах была очередная "сходка" украинских военачальников с западными коллегами.
Кроме того, как говорится в сводке, подразделения российских группировок нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Украинские войска потеряли до 1290 военнослужащих.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS
Вчера, 14:53
Также Киев лишился танка, 15 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО и семи станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции, 12 складов боеприпасов.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам предприятия ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наёмников в 137 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 227 беспилотников самолетного типа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
Вчера, 13:39

На Курском направлении

В отдельной сводке о ситуации в курском приграничье сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и одного полка в районах Горналя и Олешни в Курской области. Кроме того, авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Всего за сутки на этом направлении подразделения российской армии уничтожили до 235 боевиков ВСУ, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину РСЗО БМ-21 "Град". С начала боевых действий здесь потери противника превысили 74 245 человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ВСУ минируют кладбища в курском приграничье
Вчера, 12:19

Десятки тысяч человек без света

Украинский режим продолжил в одностороннем порядке атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. За прошедшие сутки восемь раз были атакованы объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской областях и ЛНР.
В результате в Белгородской области была отключена высоковольтная линия, без света остались 735 бытовых потребителей в Грайвороновском районе. Брянская область была атакована трижды, повреждены линии и трансформаторы, без электроснабжения остались тысячи человек в Севском, Суземском и Погарском районах. В Курской области из-за атак со стороны ВСУ отключены две высоковольтные линии.
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ произошёл обрыв провода высоковольтной линии, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Каменка-Днепровская. В ЛНР в результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию "Троицкая" отключилась высоковольтная линия Сватово – Троицкая, без света оставались около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.
Подготовка украинских солдат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении
Вчера, 10:51

Задержаны агенты Киева

ФСБ сообщила в понедельник о задержании нескольких граждан РФ и Молдавии, завербованных украинскими спецслужбами. В их числе оказался молдаванин Мариус Пруняну, который в 2022-2023 годах воевал на стороне ВСУ, а недавно окольными путями через Латвию привёз в России бомбы для совершения терактов.
В Керчи был задержан ещё один гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, который фотографировал и передавал данные о российских войсках, результатах ракетных ударов ВСУ и позициях ПВО, а также намеревался взорвать водонасосную станцию.
Двое граждан РФ были задержаны в Самарской области, они участвовали в диверсиях. Ранее их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины, сообщила ФСБ России.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ВСУ продолжают обстреливать Горловку, заявил Пушилин
Вчера, 09:55

Сторонники ужесточения

Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD допустил возможность поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Мерца, назвал его сторонником ужесточения позиций в конфликте на Украине.
Газета Messaggero сообщила со ссылкой на источники, что Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине, намереваясь включить в него боеприпасы и ракеты для комплекса ПВО Samp-T.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Германии заявили, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией
Вчера, 15:18

Не знает

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России, при этом он считает, что справедливый мир подразумевает сохранение суверенитета и независимости Украины.
В программе 60 Minutes, в рамках которой Зеленский дал интервью, закадровым голосом было сказано, что за время спецоперации погибли до 100 тысяч украинских военнослужащих. Пресс-секретарю Зеленского, который ранее говорил о 45 тысячах потерь, Сергею Никифорову пришлось оправдываться за эту цифру. Как ранее сообщало российское Минобороны, потери украинской стороны только в 2024 году превысили 560 тысяч человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам
Вчера, 15:25
Кроме того, Зеленский снова пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии политической воли партнеров и желания "защищать Украину".
Полк связи ВСУ, по предварительной информации, поражён в Вознесенске Николаевской области Украины, удар нанесён по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторам, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп обвинил Байдена и Зеленского в разжигании конфликта
Вчера, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКурская областьВладимир ЗеленскийСергей ЛавровФридрих МерцВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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