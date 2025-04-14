https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011008542.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:49:00+03:00

2025-04-14T16:49:00+03:00

2025-04-14T16:49:00+03:00

инфографика

украина

россия

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 137 районов скопления живой силы и техники противника, а также цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили 227 беспилотников, шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 235 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 51 562 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 833 танка и других бронемашин, 1 536 реактивных систем залпового огня, 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 087 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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