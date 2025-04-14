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В Совфеде предложили не повышать цену обучения по нужным специальностям - РИА Новости, 14.04.2025
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07:22 14.04.2025 (обновлено: 11:11 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/sovfed-2011075766.html
В Совфеде предложили не повышать цену обучения по нужным специальностям
В Совфеде предложили не повышать цену обучения по нужным специальностям - РИА Новости, 14.04.2025
В Совфеде предложили не повышать цену обучения по нужным специальностям
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минобрнауки РФ с просьбой рассмотреть возможность ограничения роста стоимости обучения в вузах по востребованным в стране... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:22:00+03:00
2025-04-14T11:11:00+03:00
общество
россия
айрат гибатдинов
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минобрнауки РФ с просьбой рассмотреть возможность ограничения роста стоимости обучения в вузах по востребованным в стране специальностям, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас рассмотреть возможность внедрения на законодательном уровне ограничения роста стоимости платных образовательных услуг в учреждениях высшего образования по наиболее востребованным в России специальностям и (или) запрета на увеличение стоимости обучения выше роста индекса потребительских цен (инфляции) на платных образовательных программах для студентов после первого года обучения", - говорится в обращении Гибатдинова на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Сенатор также попросил Фалькова сообщить позицию возглавляемого им ведомства касательно возможности разработки единого перечня категорий студентов, которые имеют право претендовать на снижение стоимости обучения в вузах - "особенно по программам, на которых обучаются востребованные для экономики государства специалисты". В обращении Гибатдинов также заявил, что на сегодняшний момент в России нарастает дефицит специалистов в сфере здравоохранения и образования. Такую ситуацию на рынке труда сенатор объяснил ростом стоимости платного обучения в вузах. "Образовательная организация высшего образования вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств. Однако на сегодняшний день не существует единого подхода к определению категорий студентов, которые имеют право претендовать на существенное снижение стоимости обучения", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009416982.html
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общество, россия, айрат гибатдинов, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Айрат Гибатдинов, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
В Совфеде предложили не повышать цену обучения по нужным специальностям

Сенатор Гибатдинов предложил не повышать цену обучения по нужным специальностям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минобрнауки РФ с просьбой рассмотреть возможность ограничения роста стоимости обучения в вузах по востребованным в стране специальностям, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность внедрения на законодательном уровне ограничения роста стоимости платных образовательных услуг в учреждениях высшего образования по наиболее востребованным в России специальностям и (или) запрета на увеличение стоимости обучения выше роста индекса потребительских цен (инфляции) на платных образовательных программах для студентов после первого года обучения", - говорится в обращении Гибатдинова на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
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Сенатор также попросил Фалькова сообщить позицию возглавляемого им ведомства касательно возможности разработки единого перечня категорий студентов, которые имеют право претендовать на снижение стоимости обучения в вузах - "особенно по программам, на которых обучаются востребованные для экономики государства специалисты".
В обращении Гибатдинов также заявил, что на сегодняшний момент в России нарастает дефицит специалистов в сфере здравоохранения и образования. Такую ситуацию на рынке труда сенатор объяснил ростом стоимости платного обучения в вузах.
"Образовательная организация высшего образования вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств. Однако на сегодняшний день не существует единого подхода к определению категорий студентов, которые имеют право претендовать на существенное снижение стоимости обучения", - констатировал политик.
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ОбществоРоссияАйрат ГибатдиновВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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