https://ria.ru/20250414/sobyanin-2011181677.html
Московская неделя предпринимательства пройдет в столице с 22 мая по 1 июня
Московская неделя предпринимательства пройдет в столице с 22 мая по 1 июня - РИА Новости, 14.04.2025
Московская неделя предпринимательства пройдет в столице с 22 мая по 1 июня
Московская неделя предпринимательства пройдет пройдет в столице с 22 мая по 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Московская неделя предпринимательства пройдет пройдет в столице с 22 мая по 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Время новых возможностей: с 22 мая по 1 июня пройдёт Московская неделя предпринимательства. Это масштабное событие ежегодно объединяет ведущих предпринимателей, инвесторов и экспертов. Для участников это возможность обсудить ключевые бизнес-тренды, развить своё дело и запустить новые проекты", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что весь город станет большим бизнес-пространством. Жители смогут увидеть, как московские предприниматели развивают экономику столицы и меняют её облик. "В этом году участников ожидают пять бизнес-треков: предпринимательства, инноваций, креативный, детских товаров и красоты. Мероприятия пройдут на крупных городских площадках: Болотная площадь, "Лужники", кластер "Ломоносов", Центральный парк "Сколково", Цифровое деловое пространство и ЦВЗ "Манеж"", - уточнил Собянин. Мэр выделил главные события в рамка московской недели предпринимательства: день предпринимательства на Болотной площади - 25-26 мая, форум "Бизнес не по-детски" - 27 мая, московский форум франчайзинга - 28 мая, конференция Startup Village для технологических стартапов - 29–30 мая, Positive Hack Days Fest по кибербезопасности - 22–24 мая. -0-
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , москва, сергей собянин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Москва, Сергей Собянин
Московская неделя предпринимательства пройдет в столице с 22 мая по 1 июня
Собянин: неделя предпринимательства пройдет в Москве с 22 мая по 1 июня
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Московская неделя предпринимательства пройдет пройдет в столице с 22 мая по 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Время новых возможностей: с 22 мая по 1 июня пройдёт Московская неделя предпринимательства. Это масштабное событие ежегодно объединяет ведущих предпринимателей, инвесторов и экспертов. Для участников это возможность обсудить ключевые бизнес-тренды, развить своё дело и запустить новые проекты", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что весь город станет большим бизнес-пространством. Жители смогут увидеть, как московские предприниматели развивают экономику столицы и меняют её облик.
"В этом году участников ожидают пять бизнес-треков: предпринимательства, инноваций, креативный, детских товаров и красоты. Мероприятия пройдут на крупных городских площадках: Болотная площадь, "Лужники", кластер "Ломоносов", Центральный парк "Сколково", Цифровое деловое пространство и ЦВЗ "Манеж"", - уточнил Собянин.
Мэр выделил главные события в рамка московской недели предпринимательства: день предпринимательства на Болотной площади - 25-26 мая, форум "Бизнес не по-детски" - 27 мая, московский форум франчайзинга - 28 мая, конференция Startup Village для технологических стартапов - 29–30 мая, Positive Hack Days Fest по кибербезопасности - 22–24 мая. -0-