https://ria.ru/20250414/sobaki-2011259180.html
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья - РИА Новости, 14.04.2025
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья
В петербургском приюте для собак Help Dog Mini считают, что следует пересмотреть правила перевозки животных из приграничных зон. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:06:00+03:00
2025-04-14T23:06:00+03:00
2025-04-14T23:28:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 14 апр — РИА Новости. В петербургском приюте для собак Help Dog Mini считают, что следует пересмотреть правила перевозки животных из приграничных зон."Мы вывозим животных не из курортных, а приграничных городов и населенных пунктов. Может, пора пересмотреть свои инструкции хотя бы для таких территорий?" — говорится в заявлении.Внимание общественности привлекла ситуация с собакой по имени Бутуз, которая пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Волонтеры пытались перевезти животное в Петербург, но бригада поезда отказала в перевозке.В пресс-службе АО "ФПК" сообщили, что начальник поезда Белгород — Санкт-Петербург правомерно отказал в перевозке собаки с открытыми ранами, ссылаясь на правила РЖД, которые запрещают транспортировку больных животных. При этом в "ФПК" посчитали, что приют проявил безответственность, отправив травмированное животное без сопровождения. В компании также отметили, что бригада другого поезда взяла собаку на свой страх и риск и после доставки животного в Петербург с этой бригадой будет проведена разъяснительная беседа. В свою очередь, волонтеры обратили внимание на то, что пса прооперировали 30 марта и у него нет открытых ран. По их словам, хотя собака осталась инвалидом, это не считается болезнью.
https://ria.ru/20250319/priyuty-2005871927.html
https://ria.ru/20250313/zhivotnye-2004733521.html
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санкт-петербург, белгород, белгородская область, федеральная пассажирская компания, вооруженные силы украины, россия, ржд, общество
Санкт-Петербург, Белгород, Белгородская область, Федеральная пассажирская компания, Вооруженные силы Украины, Россия, РЖД, Общество
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья
Приют Help Dog Mini призвал изменить правила перевозки животных из приграничья