Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 14.04.2025 (обновлено: 23:28 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/sobaki-2011259180.html
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья - РИА Новости, 14.04.2025
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья
В петербургском приюте для собак Help Dog Mini считают, что следует пересмотреть правила перевозки животных из приграничных зон. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:06:00+03:00
2025-04-14T23:28:00+03:00
санкт-петербург
белгород
белгородская область
федеральная пассажирская компания
вооруженные силы украины
россия
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757358925_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_15b848e468c12a4aaf0e85627bf64359.jpg
БЕЛГОРОД, 14 апр — РИА Новости. В петербургском приюте для собак Help Dog Mini считают, что следует пересмотреть правила перевозки животных из приграничных зон.&quot;Мы вывозим животных не из курортных, а приграничных городов и населенных пунктов. Может, пора пересмотреть свои инструкции хотя бы для таких территорий?&quot; — говорится в заявлении.Внимание общественности привлекла ситуация с собакой по имени Бутуз, которая пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Волонтеры пытались перевезти животное в Петербург, но бригада поезда отказала в перевозке.В пресс-службе АО "ФПК" сообщили, что начальник поезда Белгород — Санкт-Петербург правомерно отказал в перевозке собаки с открытыми ранами, ссылаясь на правила РЖД, которые запрещают транспортировку больных животных. При этом в "ФПК" посчитали, что приют проявил безответственность, отправив травмированное животное без сопровождения. В компании также отметили, что бригада другого поезда взяла собаку на свой страх и риск и после доставки животного в Петербург с этой бригадой будет проведена разъяснительная беседа. В свою очередь, волонтеры обратили внимание на то, что пса прооперировали 30 марта и у него нет открытых ран. По их словам, хотя собака осталась инвалидом, это не считается болезнью.
https://ria.ru/20250319/priyuty-2005871927.html
https://ria.ru/20250313/zhivotnye-2004733521.html
санкт-петербург
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757358925_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f8c409b0dc46f4128fdea598b931110c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, белгород, белгородская область, федеральная пассажирская компания, вооруженные силы украины, россия, ржд, общество
Санкт-Петербург, Белгород, Белгородская область, Федеральная пассажирская компания, Вооруженные силы Украины, Россия, РЖД, Общество
Волонтеры призвали пересмотреть правила перевозки животных из приграничья

Приют Help Dog Mini призвал изменить правила перевозки животных из приграничья

© РИА Новости / Евгений БиятовСобаки в вольере приюта для бездомных животных
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Собаки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 14 апр — РИА Новости. В петербургском приюте для собак Help Dog Mini считают, что следует пересмотреть правила перевозки животных из приграничных зон.
«

"Мы вывозим животных не из курортных, а приграничных городов и населенных пунктов. Может, пора пересмотреть свои инструкции хотя бы для таких территорий?" — говорится в заявлении.

Приют для бездомных животных под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сенатор предложил создать в каждом субъекте приюты для животных
19 марта, 06:10
Внимание общественности привлекла ситуация с собакой по имени Бутуз, которая пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Волонтеры пытались перевезти животное в Петербург, но бригада поезда отказала в перевозке.
В пресс-службе АО "ФПК" сообщили, что начальник поезда Белгород — Санкт-Петербург правомерно отказал в перевозке собаки с открытыми ранами, ссылаясь на правила РЖД, которые запрещают транспортировку больных животных. При этом в "ФПК" посчитали, что приют проявил безответственность, отправив травмированное животное без сопровождения. В компании также отметили, что бригада другого поезда взяла собаку на свой страх и риск и после доставки животного в Петербург с этой бригадой будет проведена разъяснительная беседа.
В свою очередь, волонтеры обратили внимание на то, что пса прооперировали 30 марта и у него нет открытых ран. По их словам, хотя собака осталась инвалидом, это не считается болезнью.
Собака в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Комитет Совфеда не поддержал проект об усыплении животных в приютах
13 марта, 13:21
 
Санкт-ПетербургБелгородБелгородская областьФедеральная пассажирская компанияВооруженные силы УкраиныРоссияРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала