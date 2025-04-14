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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 14.04.2025
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19:25 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/sk-2011214375.html
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в покушении на убийство
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в покушении на убийство - РИА Новости, 14.04.2025
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в покушении на убийство
Ростовский суд взял под стражу 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетнего, которого фигурант избил на улице Пацаева в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:25:00+03:00
2025-04-14T19:25:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Ростовский суд взял под стражу 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетнего, которого фигурант избил на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "В Ростове-на-Дону мужчине, подозреваемому в покушении на убийство подростка, судом… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении. В отношении фигуранта ранее возбудили уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В субботу в местных соцсетях сообщалось, что неадекватный мужчина в районе детской площадки во дворе одного из домов на улице Пацаева в Ростове-на-Дону напал на подростка и избил его, из-за чего несовершеннолетний попал в больницу в тяжелом состоянии. Перед этим мужчина якобы поссорился со своей знакомой, избил ее и разбил два лифта в ее доме. Как следует из релиза СУСК РФ по региону, вечером 11 апреля мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, в ходе словесного конфликта начал избивать ранее незнакомого 16-летнего подростка, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу. Однако "преступный умысел на убийство" злоумышленник не довел до конца, так как прохожие вмешались в конфликт и остановили его. Пострадавший подросток с полученными повреждениями был доставлен в медучреждение. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением телесных повреждений несовершеннолетнему, сообщали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250409/rostov-2010199373.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в покушении на убийство

СК: подозреваемый в покушении на убийство подростка мужчина взят под стражу

© РИА Новости / Сергей ПивоваровСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Сотрудник полиции . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Ростовский суд взял под стражу 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетнего, которого фигурант избил на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
Ростове-на-Дону мужчине, подозреваемому в покушении на убийство подростка, судом… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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В отношении фигуранта ранее возбудили уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В субботу в местных соцсетях сообщалось, что неадекватный мужчина в районе детской площадки во дворе одного из домов на улице Пацаева в Ростове-на-Дону напал на подростка и избил его, из-за чего несовершеннолетний попал в больницу в тяжелом состоянии. Перед этим мужчина якобы поссорился со своей знакомой, избил ее и разбил два лифта в ее доме.
Как следует из релиза СУСК РФ по региону, вечером 11 апреля мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, в ходе словесного конфликта начал избивать ранее незнакомого 16-летнего подростка, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу. Однако "преступный умысел на убийство" злоумышленник не довел до конца, так как прохожие вмешались в конфликт и остановили его. Пострадавший подросток с полученными повреждениями был доставлен в медучреждение.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением телесных повреждений несовершеннолетнему, сообщали в пресс-службе ведомства.
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