В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в покушении на убийство
СК: подозреваемый в покушении на убийство подростка мужчина взят под стражу
Сотрудник полиции . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Ростовский суд взял под стражу 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетнего, которого фигурант избил на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"В Ростове-на-Дону мужчине, подозреваемому в покушении на убийство подростка, судом… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
В отношении фигуранта ранее возбудили уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В субботу в местных соцсетях сообщалось, что неадекватный мужчина в районе детской площадки во дворе одного из домов на улице Пацаева в Ростове-на-Дону напал на подростка и избил его, из-за чего несовершеннолетний попал в больницу в тяжелом состоянии. Перед этим мужчина якобы поссорился со своей знакомой, избил ее и разбил два лифта в ее доме.
Как следует из релиза СУСК РФ по региону, вечером 11 апреля мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома на улице Пацаева в Ростове-на-Дону, в ходе словесного конфликта начал избивать ранее незнакомого 16-летнего подростка, нанося ему удары руками и ногами по голове и туловищу. Однако "преступный умысел на убийство" злоумышленник не довел до конца, так как прохожие вмешались в конфликт и остановили его. Пострадавший подросток с полученными повреждениями был доставлен в медучреждение.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением телесных повреждений несовершеннолетнему, сообщали в пресс-службе ведомства.