https://ria.ru/20250414/siyyarto-2011159277.html

Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров

Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров - РИА Новости, 14.04.2025

Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров

Венгрия не позволила внести в санкционный список ЕС ряд российских министров, а также вице-премьера Сербии Александра Вулина, заявил венгерский министр... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:27:00+03:00

2025-04-14T14:27:00+03:00

2025-04-14T15:54:00+03:00

венгрия

россия

сербия

евросоюз

санкции

петер сийярто

александр вулин

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Венгрия не позволила внести в санкционный список ЕС ряд российских министров, а также вице-премьера Сербии Александра Вулина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."На прошлой неделе в ЕС пытались включить в санкционный список нескольких российских министров и вице-премьера Сербии. Мы дали понять, что мы никоим образом это не поддержим", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.По его словам, "Брюссель отстает по нескольким пунктам", поскольку несвоевременно вносить такие предложения на фоне переговоров РФ и США о нормализации отношений.

https://ria.ru/20250414/es-2011165703.html

венгрия

россия

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венгрия, россия, сербия, евросоюз, санкции, петер сийярто, александр вулин