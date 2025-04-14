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Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров - РИА Новости, 14.04.2025
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14:27 14.04.2025 (обновлено: 15:54 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/siyyarto-2011159277.html
Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров
Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров - РИА Новости, 14.04.2025
Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров
Венгрия не позволила внести в санкционный список ЕС ряд российских министров, а также вице-премьера Сербии Александра Вулина, заявил венгерский министр... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:27:00+03:00
2025-04-14T15:54:00+03:00
венгрия
россия
сербия
евросоюз
санкции
петер сийярто
александр вулин
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Венгрия не позволила внести в санкционный список ЕС ряд российских министров, а также вице-премьера Сербии Александра Вулина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."На прошлой неделе в ЕС пытались включить в санкционный список нескольких российских министров и вице-премьера Сербии. Мы дали понять, что мы никоим образом это не поддержим", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.По его словам, "Брюссель отстает по нескольким пунктам", поскольку несвоевременно вносить такие предложения на фоне переговоров РФ и США о нормализации отношений.
https://ria.ru/20250414/es-2011165703.html
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венгрия, россия, сербия, евросоюз, санкции, петер сийярто, александр вулин
Венгрия, Россия, Сербия, Евросоюз, Санкции, Петер Сийярто, Александр Вулин
Венгрия не позволила ЕС ввести санкции против российских министров

Сийярто: Венгрия не дала ЕС внести российских министров в санкционный список

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Венгрия не позволила внести в санкционный список ЕС ряд российских министров, а также вице-премьера Сербии Александра Вулина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"На прошлой неделе в ЕС пытались включить в санкционный список нескольких российских министров и вице-премьера Сербии. Мы дали понять, что мы никоим образом это не поддержим", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, "Брюссель отстает по нескольким пунктам", поскольку несвоевременно вносить такие предложения на фоне переговоров РФ и США о нормализации отношений.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Венгрия выступила против отправки военных советников ЕС на Украину
Вчера, 14:53
 
ВенгрияРоссияСербияЕвросоюзСанкцииПетер СийяртоАлександр Вулин
 
 
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