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Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года - РИА Новости, 14.04.2025
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Новости Подмосковья
 
18:57 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/siroty-2011221773.html
Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года
Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года - РИА Новости, 14.04.2025
Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года
Более 600 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:57:00+03:00
2025-04-14T18:57:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 600 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Подмосковье - лидер по устройству детей-сирот в семьи. В регионе почти 22 тысячи детей-сирот и 99% из них воспитываются в семьях. Кроме того, мы сейчас развиваем институт "гостевого" родительства, такие семьи временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой. Также в Подмосковье активно развиваются программы поддержки приемных семей. Для подготовки приемных родителей работает 50 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Специалисты службы сопровождения региона работают над тем, чтобы каждая семья, принявшая ребенка, получила всестороннюю помощь.
https://ria.ru/20250414/uchitel-2011209189.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года

Свыше 600 детей-сирот устроили в семьи в Подмосковье с начала года

© Fotolia / Robert KneschkeСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / Robert Kneschke
Семья. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 600 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Подмосковье - лидер по устройству детей-сирот в семьи. В регионе почти 22 тысячи детей-сирот и 99% из них воспитываются в семьях. Кроме того, мы сейчас развиваем институт "гостевого" родительства, такие семьи временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.
Также в Подмосковье активно развиваются программы поддержки приемных семей. Для подготовки приемных родителей работает 50 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Специалисты службы сопровождения региона работают над тем, чтобы каждая семья, принявшая ребенка, получила всестороннюю помощь.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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