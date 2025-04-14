https://ria.ru/20250414/siroty-2011221773.html

Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года

Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года - РИА Новости, 14.04.2025

Свыше 600 детей-сирот обрели семью в Московской области с начала года

Более 600 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:57:00+03:00

2025-04-14T18:57:00+03:00

2025-04-14T18:57:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94341/88/943418897_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_90cd37cff85b8c4c09b93aad8e85b6d2.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 600 детей-сирот обрели семью в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Подмосковье - лидер по устройству детей-сирот в семьи. В регионе почти 22 тысячи детей-сирот и 99% из них воспитываются в семьях. Кроме того, мы сейчас развиваем институт "гостевого" родительства, такие семьи временно заботятся о ребенке, пока наши специалисты работают с семьей и помогают выйти из сложной ситуации", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой. Также в Подмосковье активно развиваются программы поддержки приемных семей. Для подготовки приемных родителей работает 50 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям. Специалисты службы сопровождения региона работают над тем, чтобы каждая семья, принявшая ребенка, получила всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20250414/uchitel-2011209189.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), людмила болатаева