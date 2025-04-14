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Financial Times: ЕК выдает уезжающим в США сотрудникам одноразовые телефоны - РИА Новости, 14.04.2025
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17:58 14.04.2025
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Financial Times: ЕК выдает уезжающим в США сотрудникам одноразовые телефоны
Financial Times: ЕК выдает уезжающим в США сотрудникам одноразовые телефоны - РИА Новости, 14.04.2025
Financial Times: ЕК выдает уезжающим в США сотрудникам одноразовые телефоны
Еврокомиссия выдаёт своим сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, опасаясь шпионажа, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:58:00+03:00
2025-04-14T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия выдаёт своим сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, опасаясь шпионажа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия выдаёт некоторым сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, чтобы избежать риска шпионажа... Комиссары и высокопоставленные чиновники, которые отправятся на весенние встречи МВФ и Всемирного банка на следующей неделе, получили новые указания... Чиновники заявили, что руководство для всех сотрудников, ездящих в США, включает в себя рекомендацию выключать телефоны на границе и помещать их в специальные чехлы, чтобы защитить от слежки, если они остаются без присмотра", - говорится в сообщении. По словам источников газеты, такие меры обычно применяются во время поездок на Украину и в Китай. Как пишет газета, в США существует "дополнительный риск", поскольку пограничники имеют право изымать телефоны и компьютеры приезжих и проверять их содержимое, а туристам и научным работникам, приехавшим из Европы, отказывают во въезде в страну, если в их телефонах и ноутбуках содержатся комментарии в социальных сетях или документы, критикующие политику администрации президента США Дональда Трампа. По словам неназванного представителя ЕС, трансатлантическому альянсу "пришёл конец". "Они обеспокоены тем, что США проникнут в системы комиссии", - приводит газета слова неназванного чиновника. В начале апреля агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена передавало, что путешественники из Европы напуганы политикой Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах Южной Америки, Канаде и Египте вместо Соединенных Штатов, число бронирований гостиничных номеров в США из Европы на лето 2025 года сократилось на четверть. Как заявил агентству генеральный директор Accor, задержания туристов на границе США создали "негативный резонанс", который уже начал сказываться на планировании летних поездок.
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сша, в мире, европа, украина, дональд трамп, еврокомиссия, мвф
США, В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп, Еврокомиссия, МВФ
Financial Times: ЕК выдает уезжающим в США сотрудникам одноразовые телефоны

Financial Times: ЕК даёт сотрудникам одноразовые телефоны, опасаясь шпионажа США

© Getty Images / AM29Телефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / AM29
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия выдаёт своим сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, опасаясь шпионажа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия выдаёт некоторым сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, чтобы избежать риска шпионажа... Комиссары и высокопоставленные чиновники, которые отправятся на весенние встречи МВФ и Всемирного банка на следующей неделе, получили новые указания... Чиновники заявили, что руководство для всех сотрудников, ездящих в США, включает в себя рекомендацию выключать телефоны на границе и помещать их в специальные чехлы, чтобы защитить от слежки, если они остаются без присмотра", - говорится в сообщении.
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По словам источников газеты, такие меры обычно применяются во время поездок на Украину и в Китай. Как пишет газета, в США существует "дополнительный риск", поскольку пограничники имеют право изымать телефоны и компьютеры приезжих и проверять их содержимое, а туристам и научным работникам, приехавшим из Европы, отказывают во въезде в страну, если в их телефонах и ноутбуках содержатся комментарии в социальных сетях или документы, критикующие политику администрации президента США Дональда Трампа. По словам неназванного представителя ЕС, трансатлантическому альянсу "пришёл конец".
"Они обеспокоены тем, что США проникнут в системы комиссии", - приводит газета слова неназванного чиновника.
В начале апреля агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора французской гостиничной группы Accor Себастьяна Базена передавало, что путешественники из Европы напуганы политикой Трампа в отношении нелегальных мигрантов и потому планируют свой летний отдых в странах Южной Америки, Канаде и Египте вместо Соединенных Штатов, число бронирований гостиничных номеров в США из Европы на лето 2025 года сократилось на четверть. Как заявил агентству генеральный директор Accor, задержания туристов на границе США создали "негативный резонанс", который уже начал сказываться на планировании летних поездок.
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