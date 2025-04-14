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Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ - РИА Новости, 14.04.2025
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12:42 14.04.2025 (обновлено: 12:58 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/shkola-2011133523.html
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ - РИА Новости, 14.04.2025
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ
Школьная программа, по которой обучаются российские ученики, будет синхронизирована с заданиями Единого государственного экзамена с 1 сентября 2025 года, заявил РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:42:00+03:00
2025-04-14T12:58:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Школьная программа, по которой обучаются российские ученики, будет синхронизирована с заданиями Единого государственного экзамена с 1 сентября 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами", - сказал заместитель председателя правительства на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Он добавил, что важный шаг для системы образования РФ - ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, до 10% от общего объема учебного времени. Досрочный период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.
https://ria.ru/20250413/ege-1734473764.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ

Чернышенко: школьную программу с 1 сентября синхронизируют с заданиями ЕГЭ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи экзамена
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Школьная программа, по которой обучаются российские ученики, будет синхронизирована с заданиями Единого государственного экзамена с 1 сентября 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами", - сказал заместитель председателя правительства на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ.
Он добавил, что важный шаг для системы образования РФ - ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, до 10% от общего объема учебного времени.
Досрочный период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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