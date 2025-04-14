https://ria.ru/20250414/shkola-2011133523.html

Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ

Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ - РИА Новости, 14.04.2025

Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ

Школьная программа, по которой обучаются российские ученики, будет синхронизирована с заданиями Единого государственного экзамена с 1 сентября 2025 года, заявил РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:42:00+03:00

2025-04-14T12:42:00+03:00

2025-04-14T12:58:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Школьная программа, по которой обучаются российские ученики, будет синхронизирована с заданиями Единого государственного экзамена с 1 сентября 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами", - сказал заместитель председателя правительства на итоговом заседании коллегии Минпросвещения РФ. Он добавил, что важный шаг для системы образования РФ - ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, до 10% от общего объема учебного времени. Досрочный период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля.

https://ria.ru/20250413/ege-1734473764.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование