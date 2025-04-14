https://ria.ru/20250414/shizofreniya-2011173331.html

Мать, зарубившая топором детей в красноярском Канске, страдает шизофренией

Мать, зарубившая топором детей в красноярском Канске, страдает шизофренией - РИА Новости, 14.04.2025

Мать, зарубившая топором детей в красноярском Канске, страдает шизофренией

Мать из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих детей, состоит на учете у психиатра, ее муж привлекался за побои одного из... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:36:00+03:00

2025-04-14T15:36:00+03:00

2025-04-14T16:03:00+03:00

происшествия

канск

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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. Мать из красноярского Канска, которая, по версии следствия, зарубила топором троих детей, состоит на учете у психиатра, ее муж привлекался за побои одного из сыновей, сообщает краевая прокуратура. Ранее региональный СК сообщил, что в понедельник в частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет. В отношении 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что семья полная, в ней воспитывается еще один ребенок в возрасте семи лет, в момент убийства он был у бабушки и дедушки. "Предварительно установлено, что днём 29- летняя жительница Канска, находясь в частном доме с тремя детьми 4 лет, 8 лет и 7 месяцев, умышленно нанесла им удары топором. Многодетная семья является полной, ранее попадала в поле зрения органов системы профилактики, с октября 2024 года состоит на профилактическом учете, отец привлекался к административной ответственности за побои в отношении 7-летнего сына. Мать – домохозяйка, состоит на учете у психиатра", - говорится в сообщении. Ее мотивы пока неизвестны. На месте происшествия работает прокурор. Соседи рассказали, что семья необщительная, посещала баптистскую церковь, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что мать страдает параноидальной шизофренией.

https://ria.ru/20241107/podrostok-1982364608.html

https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html

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происшествия, канск, россия, следственный комитет россии (ск рф)