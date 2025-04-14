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Шишкарев: ГК "Дело" готова к увеличению грузооборота с Индонезией - РИА Новости, 14.04.2025
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17:47 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/shishkarev-2011202338.html
Шишкарев: ГК "Дело" готова к увеличению грузооборота с Индонезией
Шишкарев: ГК "Дело" готова к увеличению грузооборота с Индонезией - РИА Новости, 14.04.2025
Шишкарев: ГК "Дело" готова к увеличению грузооборота с Индонезией
Группа компаний "Дело" готова нарастить экспорт зерна в Индонезию через собственный терминал КСК в Новороссийске, сообщил председатель совета директоров Группы... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:47:00+03:00
2025-04-14T17:47:00+03:00
индонезия
россия
джакарта
сергей шишкарев
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Группа компаний "Дело" готова нарастить экспорт зерна в Индонезию через собственный терминал КСК в Новороссийске, сообщил председатель совета директоров Группы Сергей Шишкарев в Джакарте на пленарном заседании бизнес-форума "Россия-Индонезия". Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности напрямую связано с развитием перевозок сельскохозяйственных товаров. Россия уже импортирует из Индонезии пальмовое масло и другую сельхозпродукцию. Не менее важным направлением является экспорт угля и удобрений. Во втором случае ГК "Дело" и FESCO могли бы вместе полностью закрыть потребности российского экспорта в рамках контейнерных перевозок. "Почему бы нам вместе с индонезийскими партнерами ... не увеличить контейнерный поток трансшипмента? Давайте бросим вызов Сингапуру! Здесь 8 миллионов ДФЭ сейчас оборачивается. Можем сделать и 10, и 20, может быть и больше. Составить конкуренцию государствам, которые чуть выше располагаются", — предложил Шишкарев, его слова приводятся в телеграм-канале компании. Как отметил в рамках заседания первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года существенно увеличился - до 4,3 миллиарда долларов. Российский экспортный центр видит возможности для расширения российско-индонезийского сотрудничества и увеличения экспорта в Индонезию продукции высоких переделов, рассказала на бизнес-форуме генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля.
https://ria.ru/20250224/shishkarev-2001278779.html
https://ria.ru/20250117/perevalka-1994232589.html
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индонезия, россия, джакарта, сергей шишкарев, экономика
Индонезия, Россия, Джакарта, Сергей Шишкарев, Экономика
Шишкарев: ГК "Дело" готова к увеличению грузооборота с Индонезией

ГК "Дело" готова нарастить грузооборот с Индонезией через свои терминалы

© Фото : ГК "Дело"Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : ГК "Дело"
Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Группа компаний "Дело" готова нарастить экспорт зерна в Индонезию через собственный терминал КСК в Новороссийске, сообщил председатель совета директоров Группы Сергей Шишкарев в Джакарте на пленарном заседании бизнес-форума "Россия-Индонезия".
Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности напрямую связано с развитием перевозок сельскохозяйственных товаров. Россия уже импортирует из Индонезии пальмовое масло и другую сельхозпродукцию.
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Не менее важным направлением является экспорт угля и удобрений. Во втором случае ГК "Дело" и FESCO могли бы вместе полностью закрыть потребности российского экспорта в рамках контейнерных перевозок.
"Почему бы нам вместе с индонезийскими партнерами ... не увеличить контейнерный поток трансшипмента? Давайте бросим вызов Сингапуру! Здесь 8 миллионов ДФЭ сейчас оборачивается. Можем сделать и 10, и 20, может быть и больше. Составить конкуренцию государствам, которые чуть выше располагаются", — предложил Шишкарев, его слова приводятся в телеграм-канале компании.
Как отметил в рамках заседания первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года существенно увеличился - до 4,3 миллиарда долларов.
Российский экспортный центр видит возможности для расширения российско-индонезийского сотрудничества и увеличения экспорта в Индонезию продукции высоких переделов, рассказала на бизнес-форуме генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля.
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