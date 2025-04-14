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Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области - РИА Новости, 14.04.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:17 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/shapsha-2011238997.html
Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области
Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области - РИА Новости, 14.04.2025
Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области
Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:17:00+03:00
2025-04-14T20:17:00+03:00
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
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КАЛУГА, 14 апр – РИА Новости. Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи в понедельник принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов. В частности, при участии главы государства состоялась церемония торжественного запуска производства "Ультрадекор ДСП" - завода по производству древесно-стружечных плит в ОЭЗ "Калуга" в Людиновском районе Калужской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, Шапша на церемонии поблагодарил Путина и правительство РФ за поддержку и подчеркнул, что на юге Калужской области сформировался целый кластер глубокой деревопереработки. Глава региона также заверил президента, что в Калужской области уже начали готовить высококвалифицированные кадры для новой отрасли. "Под потребности отрасли открыли новое направление подготовки кадров в Кондровском индустриально-педагогическом колледже. Сейчас первая группа из 25 студентов обучается технологиям деревообработки. Формируется новая группа. Спрос на специалистов в отрасли большой", - написал позже губернатор в своем Telegram-канале. После церемонии, отвечая на вопросы журналистов, губернатор отметил, что высокая технологизация и автоматизация производства позволяет максимально эффективно использовать трудовые ресурсы. На "Ультрадекор ДСП" на конвейерных линиях общей протяженностью порядка пяти километров работают всего двести человек. Шапша подчеркнул также социальную значимость проекта, отметив, что строительство больших современных технологичных предприятий помогает муниципалитетам расти и развиваться. Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов тоже отметил масштабы завода. "Важно, что он не только самый большой, но и самый современный. Самый современный и в России, и в Европе, и по сегодняшним стандартам - в мире", - цитирует Артамонова пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сенатор добавил, что в ОЭЗ "Калуга" создан благоприятный для инвесторов климат.
https://ria.ru/20250414/efremov-2011208017.html
https://ria.ru/20250408/leonova-2010101600.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области

Шапша: в Калужской области готовят кадры для отрасли глубокой деревопереработки

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 14 апр – РИА Новости. Кадры для отрасли глубокой деревопереработки готовят в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи в понедельник принял участие в церемонии открытия новых промышленных объектов. В частности, при участии главы государства состоялась церемония торжественного запуска производства "Ультрадекор ДСП" - завода по производству древесно-стружечных плит в ОЭЗ "Калуга" в Людиновском районе Калужской области.
Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, Шапша на церемонии поблагодарил Путина и правительство РФ за поддержку и подчеркнул, что на юге Калужской области сформировался целый кластер глубокой деревопереработки. Глава региона также заверил президента, что в Калужской области уже начали готовить высококвалифицированные кадры для новой отрасли.
"Под потребности отрасли открыли новое направление подготовки кадров в Кондровском индустриально-педагогическом колледже. Сейчас первая группа из 25 студентов обучается технологиям деревообработки. Формируется новая группа. Спрос на специалистов в отрасли большой", - написал позже губернатор в своем Telegram-канале.
После церемонии, отвечая на вопросы журналистов, губернатор отметил, что высокая технологизация и автоматизация производства позволяет максимально эффективно использовать трудовые ресурсы. На "Ультрадекор ДСП" на конвейерных линиях общей протяженностью порядка пяти километров работают всего двести человек.
Шапша подчеркнул также социальную значимость проекта, отметив, что строительство больших современных технологичных предприятий помогает муниципалитетам расти и развиваться.
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов тоже отметил масштабы завода. "Важно, что он не только самый большой, но и самый современный. Самый современный и в России, и в Европе, и по сегодняшним стандартам - в мире", - цитирует Артамонова пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сенатор добавил, что в ОЭЗ "Калуга" создан благоприятный для инвесторов климат.
Заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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