https://ria.ru/20250414/roskongress-2011061989.html

В Росконгрессе оценили последствия роста оборонных расходов Евросоюза

В Росконгрессе оценили последствия роста оборонных расходов Евросоюза - РИА Новости, 14.04.2025

В Росконгрессе оценили последствия роста оборонных расходов Евросоюза

Увеличение военных расходов Евросоюза гарантирует региону проблемы в экономике, а не укрепление военного потенциала, говорится в докладе Росконгресса... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T01:25:00+03:00

2025-04-14T01:25:00+03:00

2025-04-14T01:25:00+03:00

европа

франция

италия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

нато

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Увеличение военных расходов Евросоюза гарантирует региону проблемы в экономике, а не укрепление военного потенциала, говорится в докладе Росконгресса "Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК", с которым ознакомилось РИА Новости. "Простое увеличение расходов на национальную оборону не гарантирует автоматическое укрепление военного потенциала ЕС, но увеличит дефициты бюджетов и долговое бремя", - говорится в докладе. Авторы изучили представленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план Rearm Europe, согласно которому европейские страны должны направить на перевооружение до 800 миллиардов евро до 2030 года. Бремя финансирования перевооружения при этом возлагается на плечи государств - членов ЕС. "Простейшим способом относительно быстро увеличить вложения в европейскую оборонную отрасль стало бы использование предлагаемых займов на 150 миллиардов евро. Однако Еврокомиссия приводит мало подробностей о том, как привлечь остальную часть суммы, чтобы достичь итогового показателя в 800 миллиардов евро", - отмечается в исследовании. "Если ожидаемое существенное увеличение расходов на оборону будет реализовано без каких-либо других изменений в государственных финансах, для многих европейских экономик это будет означать нарушение правила о дефиците бюджета не более 3% ВВП. Несмотря на послабления, которые Еврокомиссия готова предоставить государствам-членам, такой рост расходов потребует принятия сложных политических решений с учетом его последствий для бюджета", - добавляется в материалах. В частности, авторы отмечают, что восемь стран блока, включая Францию, Италию, Бельгию и Польшу, уже имеют чрезмерный дефицит бюджета. "Учитывая это, Европа пытается найти способы, позволяющие странам тратить больше на оборону, не прибегая к радикальным сокращениям других расходов, например, на здравоохранение или социальное обеспечение", - говорится в документе. Даже если средства будут найдены, оборонная промышленность Европы в ближайшие годы не сможет обеспечить потребности региона, уверены авторы. До сих пор оборонные инвестиции Евросоюза направлялись преимущественно предприятиям США и других стран, не входящих в ЕС. "Европейским членам НАТО может потребоваться более десяти лет для укрепления своих оборонных секторов, поскольку отрасль сталкивалась с недоинвестированием в течение последних трех десятилетий", - резюмируют эксперты.

https://ria.ru/20250414/aktivy-2011059033.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010885200.html

https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html

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европа, франция, италия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, нато