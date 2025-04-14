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Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco - РИА Новости, 14.04.2025
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18:35 14.04.2025 (обновлено: 18:36 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/rets-2011214646.html
Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco
Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco - РИА Новости, 14.04.2025
Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco
Более 20 российских компаний впервые принимают участие в Международной выставке информационных технологий и инноваций GITEX Africa Morocco 2025, представляя... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:35:00+03:00
2025-04-14T18:36:00+03:00
россия
марокко
в мире
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 20 российских компаний впервые принимают участие в Международной выставке информационных технологий и инноваций GITEX Africa Morocco 2025, представляя свои решения на стенде Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и содействии торгового представительства России в Марокко, сообщает РЭЦ.Мероприятие проходит с 14 по 16 апреля в Марракеше. Российские участники выставки представляют различные регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Рязанскую, Ульяновскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Татарстан и другие."На стенде Made in Russia российские компании демонстрируют передовые разработки для умных городов, включая современные решения для обслуживания транспорта, а также высокотехнологичное программное обеспечение и ИИ-решения в сфере медицины, кибербезопасности, водоснабжения, видеонаблюдения и др.", - говорится в сообщении.GITEX Africa - площадка, где компании, стартапы, инвесторы и представители государственных органов обмениваются опытом и обсуждают технологическое будущее стран Африки. Мероприятие фокусируется на цифровой трансформации, предпринимательстве и инновационных решениях. Участники смогут ознакомиться с новейшими трендами, установить стратегические партнерства и получить доступ к новым деловым возможностям. В событии принимают участие более 1,4 тысячи компаний из 130 стран мира.Сейчас Марокко занимает третье место среди африканских торговых партнеров России после Египта и Алжира. В структуре экспорта преобладают нефтепродукты, уголь и продукты переработки крахмала, однако наблюдается тенденция к увеличению доли высокотехнологичной продукции. Россия рассматривает Африку как перспективного партнера в IT-сфере, стремясь расширить сотрудничество и нарастить объемы экспорта IT-услуг, отмечает РЭЦ. Для участников национальной экспозиции центр организует не менее 150 b2b-встреч с потенциальными партнерами из Марокко и других государств."Африканский континент демонстрирует стремительное развитие цифровой инфраструктуры, что создает благоприятные условия для экспорта российских IT-технологий и решений в сфере кибербезопасности. При поддержке Российского экспортного центра и торгпредства России в Королевстве Марокко российские IT-экспортеры могут успешно закрепиться на марокканском рынке и внести вклад в его цифровую трансформацию", - отметил торговый представитель РФ в Королевстве Марокко Алексей Андреев.РЭЦ отмечает, что российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе. График бизнес-миссийи международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011191250.html
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марокко
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РИА Новости
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353
60
353
60
россия, марокко, в мире, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Марокко, В мире, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco

Более 20 российских компаний представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco

© Фото : пресс-служба РЭЦСтенд Made in Russia на выставке GITEX Africa Morocco
Стенд Made in Russia на выставке GITEX Africa Morocco - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Стенд Made in Russia на выставке GITEX Africa Morocco
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 20 российских компаний впервые принимают участие в Международной выставке информационных технологий и инноваций GITEX Africa Morocco 2025, представляя свои решения на стенде Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и содействии торгового представительства России в Марокко, сообщает РЭЦ.
Мероприятие проходит с 14 по 16 апреля в Марракеше. Российские участники выставки представляют различные регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Рязанскую, Ульяновскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Татарстан и другие.
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Вчера, 16:54
"На стенде Made in Russia российские компании демонстрируют передовые разработки для умных городов, включая современные решения для обслуживания транспорта, а также высокотехнологичное программное обеспечение и ИИ-решения в сфере медицины, кибербезопасности, водоснабжения, видеонаблюдения и др.", - говорится в сообщении.
GITEX Africa - площадка, где компании, стартапы, инвесторы и представители государственных органов обмениваются опытом и обсуждают технологическое будущее стран Африки. Мероприятие фокусируется на цифровой трансформации, предпринимательстве и инновационных решениях. Участники смогут ознакомиться с новейшими трендами, установить стратегические партнерства и получить доступ к новым деловым возможностям. В событии принимают участие более 1,4 тысячи компаний из 130 стран мира.
Сейчас Марокко занимает третье место среди африканских торговых партнеров России после Египта и Алжира. В структуре экспорта преобладают нефтепродукты, уголь и продукты переработки крахмала, однако наблюдается тенденция к увеличению доли высокотехнологичной продукции. Россия рассматривает Африку как перспективного партнера в IT-сфере, стремясь расширить сотрудничество и нарастить объемы экспорта IT-услуг, отмечает РЭЦ. Для участников национальной экспозиции центр организует не менее 150 b2b-встреч с потенциальными партнерами из Марокко и других государств.
"Африканский континент демонстрирует стремительное развитие цифровой инфраструктуры, что создает благоприятные условия для экспорта российских IT-технологий и решений в сфере кибербезопасности. При поддержке Российского экспортного центра и торгпредства России в Королевстве Марокко российские IT-экспортеры могут успешно закрепиться на марокканском рынке и внести вклад в его цифровую трансформацию", - отметил торговый представитель РФ в Королевстве Марокко Алексей Андреев.
РЭЦ отмечает, что российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе. График бизнес-миссийи международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 16:50
 
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