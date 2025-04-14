https://ria.ru/20250414/rets-2011214646.html

Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco

Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco - РИА Новости, 14.04.2025

Компании из России представят свои IT-решения на GITEX Africa Morocco

Более 20 российских компаний впервые принимают участие в Международной выставке информационных технологий и инноваций GITEX Africa Morocco 2025, представляя... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:35:00+03:00

2025-04-14T18:35:00+03:00

2025-04-14T18:36:00+03:00

россия

марокко

в мире

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 20 российских компаний впервые принимают участие в Международной выставке информационных технологий и инноваций GITEX Africa Morocco 2025, представляя свои решения на стенде Made in Russia при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и содействии торгового представительства России в Марокко, сообщает РЭЦ.Мероприятие проходит с 14 по 16 апреля в Марракеше. Российские участники выставки представляют различные регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Рязанскую, Ульяновскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Татарстан и другие."На стенде Made in Russia российские компании демонстрируют передовые разработки для умных городов, включая современные решения для обслуживания транспорта, а также высокотехнологичное программное обеспечение и ИИ-решения в сфере медицины, кибербезопасности, водоснабжения, видеонаблюдения и др.", - говорится в сообщении.GITEX Africa - площадка, где компании, стартапы, инвесторы и представители государственных органов обмениваются опытом и обсуждают технологическое будущее стран Африки. Мероприятие фокусируется на цифровой трансформации, предпринимательстве и инновационных решениях. Участники смогут ознакомиться с новейшими трендами, установить стратегические партнерства и получить доступ к новым деловым возможностям. В событии принимают участие более 1,4 тысячи компаний из 130 стран мира.Сейчас Марокко занимает третье место среди африканских торговых партнеров России после Египта и Алжира. В структуре экспорта преобладают нефтепродукты, уголь и продукты переработки крахмала, однако наблюдается тенденция к увеличению доли высокотехнологичной продукции. Россия рассматривает Африку как перспективного партнера в IT-сфере, стремясь расширить сотрудничество и нарастить объемы экспорта IT-услуг, отмечает РЭЦ. Для участников национальной экспозиции центр организует не менее 150 b2b-встреч с потенциальными партнерами из Марокко и других государств."Африканский континент демонстрирует стремительное развитие цифровой инфраструктуры, что создает благоприятные условия для экспорта российских IT-технологий и решений в сфере кибербезопасности. При поддержке Российского экспортного центра и торгпредства России в Королевстве Марокко российские IT-экспортеры могут успешно закрепиться на марокканском рынке и внести вклад в его цифровую трансформацию", - отметил торговый представитель РФ в Королевстве Марокко Алексей Андреев.РЭЦ отмечает, что российским экспортерам-участникам зарубежных выставок и деловых миссий РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе. График бизнес-миссийи международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011191250.html

https://ria.ru/20250411/eksport-2010774511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, марокко, в мире, российский экспортный центр (рэц)