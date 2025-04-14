Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки
Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправят на выставки в регионы
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной гореМузей Победы
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
Музей Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправятся на выставки в региональные музеи, библиотеки и другие образовательные и культурные учреждения в год 80-летия Победы, сообщили в пресс-службе музея.
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"Около одной тысячи предметов передаст Музей Победы для экспонирования на выставках в учреждениях культуры и образовательных организациях России в год 80-летия Победы. Выставочные проекты, посвященные подвигу Красной армии и советского народа, при участии московского музея на Поклонной горе будут открыты на 27 площадках: от Москвы до Сахалина", - говорится в сообщении.
Раритеты из фондов Музея Победы в этом году смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Кемеровской, Рязанской, Тульской, Самарской, Мурманской, Ростовской, Оренбургской, Сахалинской областей, Красноярского края, Чувашской Республики. Около 300 живописных и графических работ, писем военных лет и других предметов музей передал для масштабных художественных проектов, отметили в пресс-службе.
Выставки в регионах при участии Музея Победы будут проводиться до конца 2025 года, добавили в пресс-службе.
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