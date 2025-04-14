https://ria.ru/20250414/relikvii-2011141040.html

Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки

Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки - РИА Новости, 14.04.2025

Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки

Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправятся на выставки в региональные музеи, библиотеки и другие образовательные и культурные учреждения в год 80-летия... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:13:00+03:00

2025-04-14T13:13:00+03:00

2025-04-14T13:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

санкт-петербург

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправятся на выставки в региональные музеи, библиотеки и другие образовательные и культурные учреждения в год 80-летия Победы, сообщили в пресс-службе музея. "Около одной тысячи предметов передаст Музей Победы для экспонирования на выставках в учреждениях культуры и образовательных организациях России в год 80-летия Победы. Выставочные проекты, посвященные подвигу Красной армии и советского народа, при участии московского музея на Поклонной горе будут открыты на 27 площадках: от Москвы до Сахалина", - говорится в сообщении. Раритеты из фондов Музея Победы в этом году смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Кемеровской, Рязанской, Тульской, Самарской, Мурманской, Ростовской, Оренбургской, Сахалинской областей, Красноярского края, Чувашской Республики. Около 300 живописных и графических работ, писем военных лет и других предметов музей передал для масштабных художественных проектов, отметили в пресс-службе. Выставки в регионах при участии Музея Победы будут проводиться до конца 2025 года, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250409/pobeda-2010308759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, санкт-петербург, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне