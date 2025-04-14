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Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:13 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/relikvii-2011141040.html
Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки
Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки - РИА Новости, 14.04.2025
Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки
Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправятся на выставки в региональные музеи, библиотеки и другие образовательные и культурные учреждения в год 80-летия... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:13:00+03:00
2025-04-14T13:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
санкт-петербург
музей победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправятся на выставки в региональные музеи, библиотеки и другие образовательные и культурные учреждения в год 80-летия Победы, сообщили в пресс-службе музея. "Около одной тысячи предметов передаст Музей Победы для экспонирования на выставках в учреждениях культуры и образовательных организациях России в год 80-летия Победы. Выставочные проекты, посвященные подвигу Красной армии и советского народа, при участии московского музея на Поклонной горе будут открыты на 27 площадках: от Москвы до Сахалина", - говорится в сообщении. Раритеты из фондов Музея Победы в этом году смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Кемеровской, Рязанской, Тульской, Самарской, Мурманской, Ростовской, Оренбургской, Сахалинской областей, Красноярского края, Чувашской Республики. Около 300 живописных и графических работ, писем военных лет и других предметов музей передал для масштабных художественных проектов, отметили в пресс-службе. Выставки в регионах при участии Музея Победы будут проводиться до конца 2025 года, добавили в пресс-службе.
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москва, россия, санкт-петербург, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Музей Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Реликвии из фондов Музея Победы отправятся на выставки

Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправят на выставки в регионы

© предоставлено Музеем Победы на Поклонной гореМузей Победы
Музей Победы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
Музей Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тысячи реликвий из фондов Музея Победы отправятся на выставки в региональные музеи, библиотеки и другие образовательные и культурные учреждения в год 80-летия Победы, сообщили в пресс-службе музея.
«
"Около одной тысячи предметов передаст Музей Победы для экспонирования на выставках в учреждениях культуры и образовательных организациях России в год 80-летия Победы. Выставочные проекты, посвященные подвигу Красной армии и советского народа, при участии московского музея на Поклонной горе будут открыты на 27 площадках: от Москвы до Сахалина", - говорится в сообщении.
Раритеты из фондов Музея Победы в этом году смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Кемеровской, Рязанской, Тульской, Самарской, Мурманской, Ростовской, Оренбургской, Сахалинской областей, Красноярского края, Чувашской Республики. Около 300 живописных и графических работ, писем военных лет и других предметов музей передал для масштабных художественных проектов, отметили в пресс-службе.
Выставки в регионах при участии Музея Победы будут проводиться до конца 2025 года, добавили в пресс-службе.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияСанкт-ПетербургМузей Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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