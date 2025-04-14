https://ria.ru/20250414/putin-2011225093.html

Путин рассказал о развитии строительства экологичных домов

Путин рассказал о развитии строительства экологичных домов - РИА Новости, 14.04.2025

Путин рассказал о развитии строительства экологичных домов

Производство комплектов для строительства экологичных деревянных домов востребовано в России, власти будут поддерживать те компании, которые осваивают эту... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:12:00+03:00

2025-04-14T19:12:00+03:00

2025-04-14T19:12:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство комплектов для строительства экологичных деревянных домов востребовано в России, власти будут поддерживать те компании, которые осваивают эту перспективную сферу, заявил президент России Владимир Путин. Путин на совещании с кабмином отметил, что власти РФ продолжат поддержку отечественному бизнесу в сфере деревопереработки, чтобы российские компании "отвечали на внутренний спрос". "И, конечно, дальше осваивали такое перспективное и востребованное направление, как производство комплектов для строительства экологичных комфортных деревянных домов", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html

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экономика, россия, владимир путин