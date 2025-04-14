https://ria.ru/20250414/putin-2011221935.html

Путин поздравил губернатора Подмосковья с днем рождения

Путин поздравил губернатора Подмосковья с днем рождения - РИА Новости, 14.04.2025

Путин поздравил губернатора Подмосковья с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином поздравил губернатора Московской области Андрея Воробьева с Днем рождения и пожелал ему успехов. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:58:00+03:00

2025-04-14T18:58:00+03:00

2025-04-14T19:01:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином поздравил губернатора Московской области Андрея Воробьева с Днем рождения и пожелал ему успехов. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в понедельник отмечает 55-летие. "С Днем рождения, Андрей Юрьевич. Хочу еще раз, уже так публично, воспользоваться нашим совещанием, от всех коллег еще раз пожелать вам всего самого доброго. Две пятерочки - очень хорошая цифра. Мы вас все поздравляем. Спасибо вам за работу, желаю вам успехов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. Президент также отметил, что еще утром имел возможность и удовольствие поздравить Воробьева с праздником.

https://ria.ru/20250414/vorobev-2011007989.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008971276.html

россия

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россия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, владимир путин