https://ria.ru/20250414/puteshestviya-2009410939.html

Где в России вкуснее всего: неизвестные рецепты и новые классные блюда

Самые необычные блюда России: корюшка, марципаны, клопсы, эчпочмак

Где в России вкуснее всего: неизвестные рецепты и новые классные блюда

которая стала одним из гастрономических символов региона. Другие области также развивают гастробренды — предлагают туристам попробовать необычные продукты и... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:40:00+03:00

2025-04-14T05:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Апрель в Санкт-Петербурге — сезон корюшки. По всей Северной столице — аромат огурца и морского прибоя. В городе заработали 70 официальных площадок для продажи рыбы, которая стала одним из гастрономических символов региона. Другие области также развивают гастробренды — предлагают туристам попробовать необычные продукты и блюда. Куда отправиться на дегустацию посикунчиков, калиток и эчпочмаков — в материале РИА Новости.Зачем городу гастросимвол"Гастрономический туризм — самый быстро и динамично развивающийся в России, а кулинарные бренды экстремально важны для привлечения путешественников", — говорит президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.В России есть утвержденная Роспатентом гастрономическая столица — это Казань. А кулинарная — Санкт-Петербург. Такой подтвержденный статус — дополнительное доказательство для туристов, что в городе с кухней и вкусными сувенирами все в порядке.Многие регионы стараются популяризировать собственные локальные продукты. Например, Волгоград позиционирует себя как горчичная столица России, Соль-Илецк — арбузная, Тула — пряничная, приводит примеры Леонид Гелибтерман. Это не случайно: так город показывает как минимум, какой продукт самый вкусный, как максимум — старается развивать гастротуризм.Визуальная привлекательность блюд делает их мощным рекламным инструментом. Фотографии, видеорецепты и гастрономические маршруты могут формировать спрос на туры, отмечает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий "Туту", создатель проекта "Медиаразведка" Наталья Анисимова.События, связанные с национальной кухней, привлекают туристов не меньше, чем достопримечательности, объясняет она. Особая роль у фестивалей еды: они и поток гостей расширяют — путешественники часто возвращаются за знакомым вкусом, и повышают интерес к локальным продуктам.КорюшкаВ России каждый регион предлагает что-то уникальное. Корюшка — гастросимвол Ленинградской области. Традиционно ее ловят в Ладожском озере, Финском заливе (тут она более крупная), в Неве, Луге, Черной речке, Волхове, Сяси. Самый сезон — с апреля по июнь. Гастрофестиваль, посвященный этой рыбе, пройдет 17 мая в городе Новая Ладога.Впрочем, знаменитая рыбка — не единственный съедобный бренд региона. Туристам стоит попробовать также выборгский крендель, тосненский сидр и воздушные меренги.Эчпочмак и кыстыбыйВ 2021 году Казань получила право называться гастрономической столицей страны. Эчпочмаки — один из символов татарской кухни. Эти треугольные пирожки пекут из теста, внутри начинка из мяса, картофеля и лука.Еще одно обязательное для дегустации блюдо — кыстыбый, пресная лепешка. Изначально внутрь клали пшенную кашу, но постепенно ее заменили картошкой, а сейчас бывает начинка из утки и семги.Стоит попробовать манты — фарш, завернутый в тонкое тесто и приготовленный на пару. На десерт — чак-чак. Его готовят из обжаренного во фритюре теста, замешанного как на хворост, и добавляют мед.Марципан и клопсыКалининград ассоциируется с клопсами, цеппелинами, строганиной из пеламиды (рыба рода скумбриевых). "Подают ее тонкими лепестками с лимоном и черным перцем, а лучшее дополнение — бокал белого вина, — говорит Наталья Анисимова. — Еще один символ региона — кенигсбергский марципан. Когда-то его считали лекарством, а сегодня — изысканным десертом".Клопсы — мясные тефтели, популярные в Германии и Швеции. Местные подают их с густым сливочным соусом, добавляют анчоусы и каперсы. На гарнир — картофельное пюре.Еще здесь очень вкусные сыры. А на границе России и Литвы, в озере Виштынецком, которое иногда называют европейским Байкалом за чистоту и глубину, ловят сига. Из рыбы готовят сугудай с луком, моченой брусникой и соусом, напоминающим бородинский хлеб.КалинникВ Рязанской области можно попробовать калинник — пирог с калиной, запеченный в капустных листьях.Блюдо восстановлено по старинным рецептам, иногда его подают в современной интерпретации — с ржаной крошкой, пастой из ягоды и мороженым.ОгурецВ Суздале и селе Вятское Ярославской области особое внимание уделяют огурцу — из него делают варенье, мармелад, пастилу и даже шоколад.Еще в Суздале, а также в Коломне можно попробовать разные виды медовухи, включая традиционный ставленый мед.ПосикунчикиМясные пирожки, по форме похожие на вареники или маленькие чебуреки, — символ кухни Пермского региона. По легенде, смешное название появилось из-за того, что посикунчик брызжет соком, когда откусываешь кусочек. Еще версия: мясо не пропускают через мясорубку, а мелко режут — секут. Есть посикунчики нужно с чесночным соусом или сметаной.Еще в Перми стоит пробовать шаньги, кундюмы с грибами, вареники с черной редькой, грузди и десерты из моченых ягод со сгущенным молоком.Перепечи и калиткиУдмуртия — родина перепечей. Так называют традиционные открытые пироги диаметром от четырех до 12 сантиметров с мясной, грибной или овощной начинкой. Сверху смесь заливается яйцом. Их активно продвигают: в Ижевске запустили гастрономический автобус, открыли палатки с перепечами и возродили старинные рецепты.Внешне на перепечи очень похожи калитки — традиционные для карелов ржаные открытые пирожки. Начинка — картофель, яблоки, капуста, пшено. Каждый год в Тверской Карелии, в Лихославле, проходит гастрофестиваль "Калитка".Крабы, гребешки и оленинаВ России есть несколько регионов, посещение которых обязательно для поклонников морепродуктов.Так, в Мурманской области, на берегу Баренцева моря надо пробовать местные деликатесы — крабов, гребешки, морских ежей, копченого палтуса, вяленого ерша и печень трески.Во Владивостоке гастрономия также тесно связана с морем. Трепанги, устрицы и гребешки выращивают на барже. И даже грузинская кухня в регионе приобретает приморский акцент: можно встретить хинкали с крабом и тигровые креветки в ореховом соусе, говорит Наталья Анисимова.Вкуснейшие муксун и нельма — минимум соли и исключительный вкус, а также оленина — гастрономический специалитет в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийске.Оленину еще активно предлагают туристам на Кольском полуострове — не только в виде традиционных мясных блюд, но и, например, чипсов.Осетинские пирогиВ Северной Осетии есть кафе, которые специализируются только на приготовлении пирогов: фыдджын — с мясом, уалибах — с сыром, цахараджын — со свекольной ботвой, картофджын — с картофелем, балджын — с вишней, кабускаджын — с капустой. Купить навынос — очередь, зал — полная посадка. Как шутят гиды, самолет из Владикавказа в Москву пахнет пирогами. Это правда: туристы везут в ручной клади по несколько коробок.Еще в республике надо продегустировать местное пиво — сладкое, терпкое, напоминающее квас.За сырами — только на рынок. Там — овечий, буйволиный, козий, а также орехи, специи и свежайшая чурчхела.

https://ria.ru/20250322/suzdal-2006578306.html

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

https://ria.ru/20240629/perm-1956207203.html

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2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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