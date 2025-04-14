https://ria.ru/20250414/pushilin-2011095260.html

Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении

Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 14.04.2025

Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении

Концентрация сил ВСУ фиксируется на красноармейском направлении, они пытаются удержать подразделения ВС РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилинв эфире "Россия 24". РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:51:00+03:00

2025-04-14T10:51:00+03:00

2025-04-14T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Концентрация сил ВСУ фиксируется на красноармейском направлении, они пытаются удержать подразделения ВС РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилинв эфире "Россия 24". "Если берем красноармейское направление, то мы фиксируем там концентрацию резервов стороны противника. Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф