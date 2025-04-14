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Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/pushilin-2011095260.html
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 14.04.2025
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении
Концентрация сил ВСУ фиксируется на красноармейском направлении, они пытаются удержать подразделения ВС РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилинв эфире "Россия 24". РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:51:00+03:00
2025-04-14T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Концентрация сил ВСУ фиксируется на красноармейском направлении, они пытаются удержать подразделения ВС РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилинв эфире "Россия 24". "Если берем красноармейское направление, то мы фиксируем там концентрацию резервов стороны противника. Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении

Пушилин: наблюдается увеличение сил ВСУ на красноармейском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyПодготовка украинских солдат
Подготовка украинских солдат - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подготовка украинских солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Концентрация сил ВСУ фиксируется на красноармейском направлении, они пытаются удержать подразделения ВС РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилинв эфире "Россия 24".
"Если берем красноармейское направление, то мы фиксируем там концентрацию резервов стороны противника. Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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