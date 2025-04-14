https://ria.ru/20250414/pushilin-2011095260.html
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 14.04.2025
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении
Концентрация сил ВСУ фиксируется на красноармейском направлении, они пытаются удержать подразделения ВС РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилинв эфире "Россия 24". РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:51:00+03:00
2025-04-14T10:51:00+03:00
2025-04-14T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000712537_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_828a07a3c554d4afa11368c0d217f47a.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Концентрация сил ВСУ фиксируется на красноармейском направлении, они пытаются удержать подразделения ВС РФ, сообщил глава ДНР Денис Пушилинв эфире "Россия 24". "Если берем красноармейское направление, то мы фиксируем там концентрацию резервов стороны противника. Противник старается как можно дольше удержать продвижение наших подразделений", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250414/spetsoperatsiya-2011070784.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000712537_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_42b20fdd3d55be1f4c5480ce9335cf29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил о концентрации сил ВСУ на красноармейском направлении
Пушилин: наблюдается увеличение сил ВСУ на красноармейском направлении