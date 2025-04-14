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Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России
Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России - РИА Новости, 14.04.2025
Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России
Задержанный в РФ гражданин Молдавии Мариус Пруняну рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, что спецслужбы Украины обещали ему пистолет для убийства одного... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:22:00+03:00
2025-04-14T09:22:00+03:00
2025-04-14T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в РФ гражданин Молдавии Мариус Пруняну рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, что спецслужбы Украины обещали ему пистолет для убийства одного человека. ФСБ в воскресенье сообщила о задержании Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привез в РФ бомбы для совершения терактов. "Также сказали, что предоставят клад с пистолетом, не знаю, когда и где, для устранения какой-то личности, не знаю, какой", - сказал Пруняну.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), молдавия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России
Киев обещал дать молдаванину Пруняну пистолет для убийства человека в России