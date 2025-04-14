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Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России - РИА Новости, 14.04.2025
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09:22 14.04.2025 (обновлено: 10:42 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/prunyan-2011085469.html
Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России
Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России - РИА Новости, 14.04.2025
Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России
Задержанный в РФ гражданин Молдавии Мариус Пруняну рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, что спецслужбы Украины обещали ему пистолет для убийства одного... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:22:00+03:00
2025-04-14T10:42:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
молдавия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в РФ гражданин Молдавии Мариус Пруняну рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, что спецслужбы Украины обещали ему пистолет для убийства одного человека. ФСБ в воскресенье сообщила о задержании Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привез в РФ бомбы для совершения терактов. "Также сказали, что предоставят клад с пистолетом, не знаю, когда и где, для устранения какой-то личности, не знаю, какой", - сказал Пруняну.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), молдавия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России

Киев обещал дать молдаванину Пруняну пистолет для убийства человека в России

© ЦОС ФСБ РоссииГражданин Молдавии Мариус Пруняну, привезший в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, привезший в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© ЦОС ФСБ России
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, привезший в Россию взрывчатку для терактов по заданию Киева
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в РФ гражданин Молдавии Мариус Пруняну рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, что спецслужбы Украины обещали ему пистолет для убийства одного человека.
ФСБ в воскресенье сообщила о задержании Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привез в РФ бомбы для совершения терактов.
"Также сказали, что предоставят клад с пистолетом, не знаю, когда и где, для устранения какой-то личности, не знаю, какой", - сказал Пруняну.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МолдавияУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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