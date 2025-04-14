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Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России

Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России - РИА Новости, 14.04.2025

Задержанный молдаванин рассказал, что должен был убить человека в России

Задержанный в РФ гражданин Молдавии Мариус Пруняну рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, что спецслужбы Украины обещали ему пистолет для убийства одного... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:22:00+03:00

2025-04-14T09:22:00+03:00

2025-04-14T10:42:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в РФ гражданин Молдавии Мариус Пруняну рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, что спецслужбы Украины обещали ему пистолет для убийства одного человека. ФСБ в воскресенье сообщила о задержании Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, который через Латвию привез в РФ бомбы для совершения терактов. "Также сказали, что предоставят клад с пистолетом, не знаю, когда и где, для устранения какой-то личности, не знаю, какой", - сказал Пруняну.

https://ria.ru/20250413/podzhog-2010966723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), молдавия, украина, вооруженные силы украины, происшествия