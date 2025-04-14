https://ria.ru/20250414/pozhilye-2011098191.html
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения - РИА Новости, 14.04.2025
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:54:00+03:00
2025-04-14T10:54:00+03:00
2025-04-14T11:35:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник."Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в 6-месячный срок в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации стратегии", - сообщается в распоряжении.Ранее Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что кабмин утвердил обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Документ предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни граждан.
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), михаил мишустин
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Михаил Мишустин
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения
Минтруд разработает план стратегии действий в интересах старшего поколения