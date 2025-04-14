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В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения - РИА Новости, 14.04.2025
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10:54 14.04.2025 (обновлено: 11:35 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/pozhilye-2011098191.html
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения - РИА Новости, 14.04.2025
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:54:00+03:00
2025-04-14T11:35:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник."Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в 6-месячный срок в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации стратегии", - сообщается в распоряжении.Ранее Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что кабмин утвердил обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Документ предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни граждан.
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), михаил мишустин
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Михаил Мишустин
В России разработают план стратегии действий в интересах старшего поколения

Минтруд разработает план стратегии действий в интересах старшего поколения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду за полгода представить план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник.
"Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в 6-месячный срок в правительство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации стратегии", - сообщается в распоряжении.
Ранее Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что кабмин утвердил обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Документ предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни граждан.
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ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Михаил Мишустин
 
 
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