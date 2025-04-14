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Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США - РИА Новости, 14.04.2025
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15:31 14.04.2025 (обновлено: 16:05 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/poshliny-2011172019.html
Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США
Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США - РИА Новости, 14.04.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США
Повышение правительством США пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:31:00+03:00
2025-04-14T16:05:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Повышение правительством США пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Цзиньцзин. "Значительное повышение пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара. "Долларовая гегемония" на самом деле представляет собой определенную модель глобального политико-экономического устройства. Из-за "парадокса Триффина" долларовая гегемония изначально обладает внутренней структурной нестабильностью и в конечном итоге неизбежно рухнет", - сказал Цзя Цзиньцзин. По словам эксперта, долларовая гегемония в значительной степени зависит от хрупкого равновесия между финансами и торговлей и результатом этого является все более стремительный рост объема американского государственного долга. "В таких условиях резкое повышение США пошлин на импорт товаров со всего мира приведёт к сокращению объемов торговли и снижению торговых денежных потоков, что, в свою очередь, вызовет обвал цен на американские активы. Это также означает структурный крах долларовой гегемонии. И восстановить её после такого обрушения будет крайне сложно", - сказал он. Цзя Цзиньцзин добавил, что резкое повышение пошлин Трампа представляет собой не что иное, как "искусство ведения торговли", когда выдвигается заведомо завышенная цена с целью затем договориться о компромиссе. "Однако мировую экономическую структуру невозможно изменить с помощью торга и ставок, а "торги в стиле Трампа" не способны спасти пошатнувшееся долларовое господство", - подчеркнул он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250414/ssha-2011143489.html
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072939.html
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экономика, цены на нефть, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США

Экономист Цзиньцзин: рост пошлин США приведет к уничтожению гегемонии доллара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Повышение правительством США пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Цзиньцзин.
"Значительное повышение пошлин приведет к уничтожению гегемонии доллара. "Долларовая гегемония" на самом деле представляет собой определенную модель глобального политико-экономического устройства. Из-за "парадокса Триффина" долларовая гегемония изначально обладает внутренней структурной нестабильностью и в конечном итоге неизбежно рухнет", - сказал Цзя Цзиньцзин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
США выдвинут условия странам, желающим избежать пошлин, пишет WP
Вчера, 13:36
По словам эксперта, долларовая гегемония в значительной степени зависит от хрупкого равновесия между финансами и торговлей и результатом этого является все более стремительный рост объема американского государственного долга.
"В таких условиях резкое повышение США пошлин на импорт товаров со всего мира приведёт к сокращению объемов торговли и снижению торговых денежных потоков, что, в свою очередь, вызовет обвал цен на американские активы. Это также означает структурный крах долларовой гегемонии. И восстановить её после такого обрушения будет крайне сложно", - сказал он.
Цзя Цзиньцзин добавил, что резкое повышение пошлин Трампа представляет собой не что иное, как "искусство ведения торговли", когда выдвигается заведомо завышенная цена с целью затем договориться о компромиссе.
"Однако мировую экономическую структуру невозможно изменить с помощью торга и ставок, а "торги в стиле Трампа" не способны спасти пошатнувшееся долларовое господство", - подчеркнул он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США
Вчера, 05:53
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Китае заявили, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис
12 апреля, 07:48
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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