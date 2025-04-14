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В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 14.04.2025
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17:23 14.04.2025 (обновлено: 17:28 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/polovode-2011197592.html
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 14.04.2025
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
Весеннее половодье началось в РФ раньше, но в целом проходит без существенных осложнений, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:23:00+03:00
2025-04-14T17:28:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Весеннее половодье началось в РФ раньше, но в целом проходит без существенных осложнений, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков."В большинстве регионов нашей страны зима выдалась довольно малоснежной и была значительно теплее обычного. С учетом этого весеннее половодье началось немного раньше обычных сроков, но в целом проходит без существенных осложнений", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

МЧС: весеннее половодье началось раньше, но проходит без осложнений

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома
Подтопленные дома - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Весеннее половодье началось в РФ раньше, но в целом проходит без существенных осложнений, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"В большинстве регионов нашей страны зима выдалась довольно малоснежной и была значительно теплее обычного. С учетом этого весеннее половодье началось немного раньше обычных сроков, но в целом проходит без существенных осложнений", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
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