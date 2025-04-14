https://ria.ru/20250414/polovode-2011197592.html

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 14.04.2025

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

Весеннее половодье началось в РФ раньше, но в целом проходит без существенных осложнений, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:23:00+03:00

2025-04-14T17:23:00+03:00

2025-04-14T17:28:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Весеннее половодье началось в РФ раньше, но в целом проходит без существенных осложнений, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков."В большинстве регионов нашей страны зима выдалась довольно малоснежной и была значительно теплее обычного. С учетом этого весеннее половодье началось немного раньше обычных сроков, но в целом проходит без существенных осложнений", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

https://ria.ru/20250321/doma-2006369968.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия