https://ria.ru/20250414/podtopleniya-2011158755.html
Около 200 подтоплений устранили во дворах Подмосковья с начала апреля
Около 200 подтоплений устранили во дворах Подмосковья с начала апреля - РИА Новости, 14.04.2025
Около 200 подтоплений устранили во дворах Подмосковья с начала апреля
Коммунальные службы Московской области ликвидировали 176 подтоплений во дворах региона в связи с таянием снега с начала апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:24:00+03:00
2025-04-14T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Коммунальные службы Московской области ликвидировали 176 подтоплений во дворах региона в связи с таянием снега с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. На текущий момент муниципалитеты мониторят наиболее "уязвимые" дворы, уделяя особое внимание прочистке ливневых канализаций и водостоков от листвы, веток и грязи, так как эти мероприятия — одни из ключевых для предотвращения дальнейших подтоплений. Также для эффективного решения этой задачи задействованы специальные машины — илососы, которые помогают выкачивать большое количество воды в кратчайшие сроки. Ранее в ведомстве сообщали, что специалисты коммунальных служб Подмосковья устранили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев в регионе с начала года. Больше всего ликвидировали в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах и Ступине.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 200 подтоплений устранили во дворах Подмосковья с начала апреля
Порядка 200 подтоплений ликвидировали во дворах Подмосковья с начала апреля
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Коммунальные службы Московской области ликвидировали 176 подтоплений во дворах региона в связи с таянием снега с начала апреля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
На текущий момент муниципалитеты мониторят наиболее "уязвимые" дворы, уделяя особое внимание прочистке ливневых канализаций и водостоков от листвы, веток и грязи, так как эти мероприятия — одни из ключевых для предотвращения дальнейших подтоплений.
Также для эффективного решения этой задачи задействованы специальные машины — илососы, которые помогают выкачивать большое количество воды в кратчайшие сроки.
Ранее в ведомстве сообщали, что специалисты коммунальных служб Подмосковья устранили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев в регионе с начала года. Больше всего ликвидировали в Пушкинском и Сергиево-Посадском городских округах и Ступине.