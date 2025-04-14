https://ria.ru/20250414/podmoskove-2011217250.html
"Мострансавто" передало на утилизацию 10 тысяч изношенных шин в Подмосковье
"Мострансавто" передало на утилизацию 10 тысяч изношенных шин в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2025
"Мострансавто" передало на утилизацию 10 тысяч изношенных шин в Подмосковье
"Мострансавто" передало на утилизацию более 10 тысяч изношенных покрышек с начала 2025 года в Подмосковье, общий вес шин составил около 300 тонн, сообщает... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:45:00+03:00
2025-04-14T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Мострансавто" передало на утилизацию более 10 тысяч изношенных покрышек с начала 2025 года в Подмосковье, общий вес шин составил около 300 тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Специализированная компания-подрядчик перерабатывает шины в резиновую крошку. После этого полученное сырье используется для производства напольных покрытий для детских площадок, дорожного покрытия, кровельных материалов и другого. В "Мострансавто" выстроена цепочка эксплуатации и последующей переработки на вторсырье не только утративших потребительские свойства шин, но и других комплектующих. Так, за первые месяцы 2025 года предприятие сдало на утилизацию 26 тонн запчастей, которые не подлежат ремонту и восстановлению. Аналогичным образом компания поступила и с отработанным моторным и трансмиссионным маслами. С начала года предприятие сдало на утилизацию и переработку 28 кубометров масла.
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мострансавто, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье)
"Мострансавто" передало на утилизацию 10 тысяч изношенных шин в Подмосковье
"Мострансавто" отправило более 10 тыс изношенных шин на утилизацию в Подмосковье
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. "Мострансавто" передало на утилизацию более 10 тысяч изношенных покрышек с начала 2025 года в Подмосковье, общий вес шин составил около 300 тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Специализированная компания-подрядчик перерабатывает шины в резиновую крошку. После этого полученное сырье используется для производства напольных покрытий для детских площадок, дорожного покрытия, кровельных материалов и другого.
В "Мострансавто" выстроена цепочка эксплуатации и последующей переработки на вторсырье не только утративших потребительские свойства шин, но и других комплектующих. Так, за первые месяцы 2025 года предприятие сдало на утилизацию 26 тонн запчастей, которые не подлежат ремонту и восстановлению.
Аналогичным образом компания поступила и с отработанным моторным и трансмиссионным маслами. С начала года предприятие сдало на утилизацию и переработку 28 кубометров масла.