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В Петербурге вынесли приговор мигранту за оправдание теракта в "Крокусе"
В Петербурге вынесли приговор мигранту за оправдание теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 14.04.2025
В Петербурге вынесли приговор мигранту за оправдание теракта в "Крокусе"
Первый Западный окружной военный суд вынес приговор мигранту по делу об оправдании терроризма, назначив наказание в виде 3 лет исправительной колонии общего... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:16:00+03:00
2025-04-14T13:16:00+03:00
2025-04-14T13:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд вынес приговор мигранту по делу об оправдании терроризма, назначив наказание в виде 3 лет исправительной колонии общего режима. "Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении уроженца города Душанбе республики Таджикистан. Он признан виновным по статье УК РФ об оправдании терроризма, ему назначено наказание - 3 года исправительной колонии общего режима", - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, мигрант был задержан в марте 2024 года, спустя 3 дня после теракта в концертном зале "Крокус cити холл" в Подмосковье. "Силовики обратили внимание на его комментарии в общем Telegram-канале известного сервиса доставки. Там он активно поддерживал террористов, расстрелявших людей перед началом концерта, и высказывался в их оправдание", - сообщил источник. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
https://ria.ru/20250202/mvd-1996924121.html
https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html
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происшествия, душанбе, таджикистан, россия, крокус сити холл, санкт-петербург, крокус
Происшествия, Душанбе, Таджикистан, Россия, Крокус Сити Холл, Санкт-Петербург, Крокус
В Петербурге вынесли приговор мигранту за оправдание теракта в "Крокусе"
В Петербурге мигранта осудили на 3 года за оправдание теракта в "Крокусе"