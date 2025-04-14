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Песков назвал контакты России и США эффективными - РИА Новости, 14.04.2025
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14:23 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/peskov-2011158086.html
Песков назвал контакты России и США эффективными
Песков назвал контакты России и США эффективными - РИА Новости, 14.04.2025
Песков назвал контакты России и США эффективными
Контакты, подобные встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, полезны и эффективны, позволяют лидерам РФ и США РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:23:00+03:00
2025-04-14T14:23:00+03:00
россия
сша
санкт-петербург
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Контакты, подобные встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, полезны и эффективны, позволяют лидерам РФ и США получать информацию из первых рук, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в пятницу встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. "Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал для доведения информации друг для друга - канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли позиции России и США после переговоров ближе и обсуждалась ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
https://ria.ru/20250414/putin-2011154716.html
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россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков назвал контакты России и США эффективными

Песков: контакты, подобные встрече Путина и Уиткоффа, полезны и эффективны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Контакты, подобные встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, полезны и эффективны, позволяют лидерам РФ и США получать информацию из первых рук, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в пятницу встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
"Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал для доведения информации друг для друга - канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стали ли позиции России и США после переговоров ближе и обсуждалась ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Кремле прокомментировали встречу Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:10
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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