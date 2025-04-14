https://ria.ru/20250414/pensiya-2011058484.html

Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной

Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной - РИА Новости, 14.04.2025

Финансист объяснила, кто получит пенсию вдвое больше обычной

Получить пенсию вдвое больше обычной смогут специалисты с высокооплачиваемой профессией, чья зарплата составляет от 200 тысяч рублей, а также те, кто живет в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T02:17:00+03:00

2025-04-14T02:17:00+03:00

2025-04-14T02:17:00+03:00

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торгово-промышленная палата рф

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

пенсионеры

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Получить пенсию вдвое больше обычной смогут специалисты с высокооплачиваемой профессией, чья зарплата составляет от 200 тысяч рублей, а также те, кто живет в регионах с высоким уровнем дохода, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.По ее словам, количество пенсионных коэффициентов, на основе которых начисляют пенсию, зависит от уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности трудового стажа. Эти показатели выражены в индивидуальным пенсионном коэффициенте (ИПК). Максимум за год можно накопить 10 ИПК.“За 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 — 250, за 30 — 300. баллов. На 1 января средняя пенсия составила 23 175 рубля. Соответственно, для вдвое большей пенсии необходимо накопить вдвое больше пенсионных коэффициентов, — заключила Мирзабалаева”.

https://ria.ru/20250412/pensiya-2010825351.html

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общество, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, пенсионеры, пенсия