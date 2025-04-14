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В Подмосковье к Пасхе испекут около 700 тонн куличей
В Подмосковье к Пасхе испекут около 700 тонн куличей - РИА Новости, 14.04.2025
В Подмосковье к Пасхе испекут около 700 тонн куличей
Порядка 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе, которую в этом году отметят 20 апреля, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:47:00+03:00
2025-04-14T13:47:00+03:00
2025-04-14T13:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порядка 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе, которую в этом году отметят 20 апреля, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Региональные предприятия испекут около 700 тонн пасхальной выпечки, которая будет представлена в розничных торговых сетях. Всего на территории региона действует более 100 производителей хлебопекарной продукции", - отметили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, куличи и другие виды пасхальной выпечки выпустят предприятия Холдинга "Коломенский", АО "Егорьевский Хлебокомбинат", ООО "Зарайский хлебокомбинат", АО "Коломнахлебпром", ОАО "Электростальхлеб", ООО "Эко-меню" под маркой "У Палыча", ЗАО "Дедовский хлеб", ООО "Хлеб Сабурово", ООО "Калининградхлеб" в Королеве, АО "Ореховохлеб".
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московская область (подмосковье), пасха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пасха
В Подмосковье к Пасхе испекут около 700 тонн куличей
Около 700 тонн пасхальной выпечки испекут в Московской области к празднику
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Порядка 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе, которую в этом году отметят 20 апреля, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Региональные предприятия испекут около 700 тонн пасхальной выпечки, которая будет представлена в розничных торговых сетях. Всего на территории региона действует более 100 производителей хлебопекарной продукции", - отметили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, куличи и другие виды пасхальной выпечки выпустят предприятия Холдинга "Коломенский", АО "Егорьевский Хлебокомбинат", ООО "Зарайский хлебокомбинат", АО "Коломнахлебпром", ОАО "Электростальхлеб", ООО "Эко-меню" под маркой "У Палыча", ЗАО "Дедовский хлеб", ООО "Хлеб Сабурово", ООО "Калининградхлеб" в Королеве, АО "Ореховохлеб".