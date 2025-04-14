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Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе - РИА Новости, 14.04.2025
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11:16 14.04.2025 (обновлено: 11:18 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/panovskiy-2011107374.html
Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе
Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе - РИА Новости, 14.04.2025
Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе
Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам колонии украинского националиста Тодора Пановского по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:16:00+03:00
2025-04-14T11:18:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам колонии украинского националиста Тодора Пановского по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде."Пановскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Тогда обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры.Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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одесса, москва, россия, происшествия
Одесса, Москва, Россия, Происшествия
Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе

Пановский заочно получил восемь лет за нападение на консульство в Одессе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам колонии украинского националиста Тодора Пановского по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Пановскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Тогда обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры.
Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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