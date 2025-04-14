https://ria.ru/20250414/panovskiy-2011107374.html

Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе

Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе - РИА Новости, 14.04.2025

Пановскому вынесли приговор за нападение на консульство в Одессе

Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам колонии украинского националиста Тодора Пановского по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:16:00+03:00

2025-04-14T11:16:00+03:00

2025-04-14T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 8 годам колонии украинского националиста Тодора Пановского по делу о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде."Пановскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. Тогда обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры.Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20241120/natsionalist-1984734041.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесса, москва, россия, происшествия