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Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти"
Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти" - РИА Новости, 14.04.2025
Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти"
Особая экономическая зона "Технополис Москва" присоединилась к международной акции "Сад памяти", которая посвящена приближающемуся празднику 9 Мая, сообщил... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:00:00+03:00
2025-04-14T12:00:00+03:00
2025-04-14T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.Особая экономическая зона "Технополис Москва" присоединилась к международной акции "Сад памяти", которая посвящена приближающемуся празднику 9 Мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Столичный градоначальник Сергей Собянин поручил провести на территории Москвы памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы. В городе пройдут не только выставки и концерты, но также запланированы и просветительские инициативы."Город участвует в проекте "Сад памяти" в шестой раз подряд. В этом году к акции присоединилась особая экономическая зона "Технополис Москва". На зеленоградской площадке "Алабушево" управляющая компания столичной ОЭЗ уже высадила более 1,2 тысячи деревьев, которые символизируют жизнь и связь поколений. В ближайшее время новые зеленые насаждения появятся и на других площадках", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.На месте Зеленограда в начале ВОВ находилась линия обороны города. А сражение за столицу считается одним из самых масштабных в истории Второй мировой войны, тогда же немцы потерпели первое серьезное поражение.Как сообщил министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, помимо социальной составляющей акции, "Сад памяти" помогает решать вопросы, связанные с экологией, восстановлением зеленого фонда города."Управляющая компания ОЭЗ "Технополис Москва" уже высадила на площадке "Алабушево" ели, сосны, клены, березы, липы, ивы, яблони", - подчеркнул министр.В ОЭЗ "Технополис Москва" проводят массовые мероприятия, которые посвящены 80-летию Победы и Году защитника Отечества.В преддверии праздника на территории мегаполиса проходят тематические выставки. В скором времени ожидается проведение патриотических акций – возложения цветов и венков к мемориалам павших солдат, а также встречи с ветеранами ВОВ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти"
Заммэра Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти"
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.Особая экономическая зона "Технополис Москва" присоединилась к международной акции "Сад памяти", которая посвящена приближающемуся празднику 9 Мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Столичный градоначальник Сергей Собянин поручил провести на территории Москвы памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы. В городе пройдут не только выставки и концерты, но также запланированы и просветительские инициативы.
"Город участвует в проекте "Сад памяти" в шестой раз подряд. В этом году к акции присоединилась особая экономическая зона "Технополис Москва". На зеленоградской площадке "Алабушево" управляющая компания столичной ОЭЗ уже высадила более 1,2 тысячи деревьев, которые символизируют жизнь и связь поколений. В ближайшее время новые зеленые насаждения появятся и на других площадках", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
На месте Зеленограда в начале ВОВ находилась линия обороны города. А сражение за столицу считается одним из самых масштабных в истории Второй мировой войны, тогда же немцы потерпели первое серьезное поражение.
Как сообщил министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, помимо социальной составляющей акции, "Сад памяти" помогает решать вопросы, связанные с экологией, восстановлением зеленого фонда города.
"Управляющая компания ОЭЗ "Технополис Москва" уже высадила на площадке "Алабушево" ели, сосны, клены, березы, липы, ивы, яблони", - подчеркнул министр.
В ОЭЗ "Технополис Москва" проводят массовые мероприятия, которые посвящены 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
В преддверии праздника на территории мегаполиса проходят тематические выставки. В скором времени ожидается проведение патриотических акций – возложения цветов и венков к мемориалам павших солдат, а также встречи с ветеранами ВОВ.