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Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти"

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти" - РИА Новости, 14.04.2025

Ликсутов: ОЭЗ "Технополис Москва" присоединилась к акции "Сад памяти"

Особая экономическая зона "Технополис Москва" присоединилась к международной акции "Сад памяти", которая посвящена приближающемуся празднику 9 Мая, сообщил... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:00:00+03:00

2025-04-14T12:00:00+03:00

2025-04-14T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.Особая экономическая зона "Технополис Москва" присоединилась к международной акции "Сад памяти", которая посвящена приближающемуся празднику 9 Мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Столичный градоначальник Сергей Собянин поручил провести на территории Москвы памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы. В городе пройдут не только выставки и концерты, но также запланированы и просветительские инициативы."Город участвует в проекте "Сад памяти" в шестой раз подряд. В этом году к акции присоединилась особая экономическая зона "Технополис Москва". На зеленоградской площадке "Алабушево" управляющая компания столичной ОЭЗ уже высадила более 1,2 тысячи деревьев, которые символизируют жизнь и связь поколений. В ближайшее время новые зеленые насаждения появятся и на других площадках", - сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.На месте Зеленограда в начале ВОВ находилась линия обороны города. А сражение за столицу считается одним из самых масштабных в истории Второй мировой войны, тогда же немцы потерпели первое серьезное поражение.Как сообщил министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, помимо социальной составляющей акции, "Сад памяти" помогает решать вопросы, связанные с экологией, восстановлением зеленого фонда города."Управляющая компания ОЭЗ "Технополис Москва" уже высадила на площадке "Алабушево" ели, сосны, клены, березы, липы, ивы, яблони", - подчеркнул министр.В ОЭЗ "Технополис Москва" проводят массовые мероприятия, которые посвящены 80-летию Победы и Году защитника Отечества.В преддверии праздника на территории мегаполиса проходят тематические выставки. В скором времени ожидается проведение патриотических акций – возложения цветов и венков к мемориалам павших солдат, а также встречи с ветеранами ВОВ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов