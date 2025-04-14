https://ria.ru/20250414/oppozitsija-2011236343.html

Французская оппозиция готова выразить вотум недоверия правительству

Французская оппозиция готова выразить вотум недоверия правительству - РИА Новости, 14.04.2025

Французская оппозиция готова выразить вотум недоверия правительству

Оппозиция во Франции заявила о готовности вновь отправить правительство в отставку, если премьер-министр Франсуа Байру решит поднять налоги для населения ради... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:06:00+03:00

2025-04-14T20:06:00+03:00

2025-04-14T20:06:00+03:00

франция

франсуа байру

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Оппозиция во Франции заявила о готовности вновь отправить правительство в отставку, если премьер-министр Франсуа Байру решит поднять налоги для населения ради сокращения бюджетного дефицита. Ранее министр финансов Франции Эрик Ломбар подтвердил намерение кабмина сократить бюджет на 40 миллиардов евро в будущем году. Бюджет на 2025 год был принят с опозданием в феврале, уже осенью правительству придется представить законопроект о бюджете 2026 года. Байру должен найти способ изыскать эти средства. В минфине при этом заявили, что увеличение налогов для богатого населения может быть введено на постоянной основе, а не на временной, как планировалось в этом году. "Если план состоит в том, чтобы попросить французов снова затянуть пояса, не прибегая к экономии со стороны самого государства, не вставая на путь экономии с точки зрения иммиграции, уровня жизни государства и местных органов власти, естественно, мы выдвинем вотум недоверия", - заявил вице-президент правой партии "Национальное объединение" Себастьян Шеню в эфире радиостанции Europe 1. Левые также выразили готовность отправить кабмин в отставку. "Мы готовы выдвинуть новый вотум недоверия в ближайшие дни", - заявил координатор левой "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар в эфире радиостанции RMC. При этом он отметил, что возможности для подачи резолюций о недоверии правительству ограничены, партия сделает это, лишь заручившись поддержкой социалистов. В минфине ранее заявили, что сокращения бюджета направлены на сдерживание бюджетного дефицита на уровне 4.6% в будущем году. Бюджет на этот год нацелен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет на 2025 год в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что внешний долг Франции превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП.

https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html

https://ria.ru/20250205/frantsiya-1997617690.html

https://ria.ru/20250409/frantsija-2010338449.html

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франция, франсуа байру, в мире