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В Одессе сотрудники военкомата силой мобилизовали мужчину, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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23:26 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/odessa-2011260907.html
В Одессе сотрудники военкомата силой мобилизовали мужчину, сообщили СМИ
В Одессе сотрудники военкомата силой мобилизовали мужчину, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
В Одессе сотрудники военкомата силой мобилизовали мужчину, сообщили СМИ
Сотрудники военкомата в Одессе силой мобилизовали мужчину и "скрутили" девушку, которая пыталась вступиться за него, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:26:00+03:00
2025-04-14T23:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе силой мобилизовали мужчину и "скрутили" девушку, которая пыталась вступиться за него, сообщило украинское издание "Страна.ua". &quot;Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) &quot;запаковали&quot; парня в бусик, после чего &quot;скрутили&quot; девушку, которая пыталась его выручить&quot;, - говорится в сообщении издания.Уточняется, что это произошло в Одессе. На опубликованном изданием видео на вопрос "Что вы делаете?" полицейский, ведущий девушку, отвечает, что она "пьяная ехала". Прохожие просят отпустить мужчину и девушку. Чем все закончилось не известно. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250412/krutkov-2010860540.html
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в мире, одесса, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Одессе сотрудники военкомата силой мобилизовали мужчину, сообщили СМИ

В Одессе силовики силой мобилизовали мужчину и скрутили девушку

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе силой мобилизовали мужчину и "скрутили" девушку, которая пыталась вступиться за него, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«

"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) "запаковали" парня в бусик, после чего "скрутили" девушку, которая пыталась его выручить", - говорится в сообщении издания.

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Уточняется, что это произошло в Одессе. На опубликованном изданием видео на вопрос "Что вы делаете?" полицейский, ведущий девушку, отвечает, что она "пьяная ехала". Прохожие просят отпустить мужчину и девушку. Чем все закончилось не известно.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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