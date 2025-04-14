https://ria.ru/20250414/nikolaev-2011227200.html

Шествие "Бессмертного полка" в Якутии пройдет в очном формате

Шествие "Бессмертного полка" в Якутии пройдет в очном формате - РИА Новости, 14.04.2025

Шествие "Бессмертного полка" в Якутии пройдет в очном формате

Глава Якутии Айсен Николаев заявил об очном формате "Бессмертного полка" в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:21:00+03:00

2025-04-14T19:21:00+03:00

2025-04-14T19:21:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

акция "бессмертный полк"

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ЯКУТСК, 14 апр - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев заявил об очном формате "Бессмертного полка" в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Впервые в Якутии шествие "Бессмертного полка" состоялось в 2013 году. В 2020 и 2021 годах акция "Бессмертный полк" проходила 9 мая в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022-м шествие прошло в традиционном формате, в нем приняли участие более 125 тысяч якутян. "Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоится в очном формате. Шествие с портретами поколения победителей пройдет в населенных пунктах республики в День Победы, 9 мая. Такое решение принято сегодня, 14 апреля, на совещании под руководством главы Якутии Айсена Николаева", - рассказали в пресс-службе. Как отметил глава республики, время и маршруты проведения шествия будут определены местными штабами совместно с антитеррористическими комиссиями. Особое внимание на совещании было уделено проведению "Бессмертного полка" в городе Якутске, включая вопросы безопасности жителей и гостей столицы. "Среди форматов каждый сможет выбрать себе удобный: "Бессмертный полк" на личном, служебном и общественном транспорте, на городских экранах, автопробег "Бессмертного полка", "Бессмертный полк" на фасадах зданий, на одежде, в социальных сетях и другие. Мы просим сменить аватары в социальных сетях на портреты своих родных героев Великой Отечественной войны", – сообщила руководитель регионального штаба Всероссийского гражданско -патриотического движения "Бессмертный полк России" Ньургуяна Стручкова. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250320/vospitanie-2006300119.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, айсен николаев, республика саха (якутия), акция "бессмертный полк"