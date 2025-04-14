https://ria.ru/20250414/neft-2011216560.html
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти - РИА Новости, 14.04.2025
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:42:00+03:00
2025-04-14T18:42:00+03:00
2025-04-14T18:51:00+03:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ продлило приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти до 1 апреля 2026 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В распоряжении Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1074-р (Собрание законодательства Российской Федерации,2023, № 18, ст. 3373; 2024, № 11, ст. 1533) слова "до 1 апреля 2025 г." заменить словами "до 1 апреля 2026 г.", - говорится в документе.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены на нефть, экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Цены на нефть, Экономика
Правительство продлило приостановку публикации данных Росстата по нефти
Кабмин на год продлил приостановку публикации данных Росстата по добыче нефти