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Немецкие школьники отделались выговором за неонацистское приветствие - РИА Новости, 14.04.2025
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15:11 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/natsist-2011168770.html
Немецкие школьники отделались выговором за неонацистское приветствие
Немецкие школьники отделались выговором за неонацистское приветствие - РИА Новости, 14.04.2025
Немецкие школьники отделались выговором за неонацистское приветствие
Школьники из Германии, продемонстрировавшие неонацистское приветствие перед входом в музей бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), отделались выговором,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:11:00+03:00
2025-04-14T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Школьники из Германии, продемонстрировавшие неонацистское приветствие перед входом в музей бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), отделались выговором, сообщает представитель минобразования Саксонии Клеменс Арндт. Как сообщает газета Bild, в марте четверо учеников девятого класса одной из средних школ города Гёрлиц в федеральной земле Саксония посетили музей бывшего концлагеря в Польше вместе со своим классом, где их сфотографировали, когда они демонстрировали приветствие White Power - расистский жест "белая сила", часто используемый в неонацистской среде. "Руководство школы немедленно отреагировало на ситуацию и провело беседы с учениками и родителями в школе. Причастные ученики получили меры дисциплинарного взыскания в соответствии с параграфом 39 Закона Саксонии о школах - выговор директора. Кроме того, была достигнута договоренность с родителями, согласно которой ученики должны будут выполнить общественные работы в мастерской для людей с ограниченными возможностями. Ученикам разъяснили их неправильное поведение. Директор школы подтвердила, что ученики проявили понимание", - сообщил Арндт газете. Согласно Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ, жест "белая сила" считается в Германии правоэкстремистским. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://rsport.ria.ru/20250324/bolelschiki-2006942042.html
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в мире, германия, саксония, освенцим, юнеско
В мире, Германия, Саксония, Освенцим, ЮНЕСКО
Немецкие школьники отделались выговором за неонацистское приветствие

В ФРГ школьники, показавшие нацистское приветствие в Освенциме, получили выговор

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Школьники из Германии, продемонстрировавшие неонацистское приветствие перед входом в музей бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), отделались выговором, сообщает представитель минобразования Саксонии Клеменс Арндт.
Как сообщает газета Bild, в марте четверо учеников девятого класса одной из средних школ города Гёрлиц в федеральной земле Саксония посетили музей бывшего концлагеря в Польше вместе со своим классом, где их сфотографировали, когда они демонстрировали приветствие White Power - расистский жест "белая сила", часто используемый в неонацистской среде.
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"Руководство школы немедленно отреагировало на ситуацию и провело беседы с учениками и родителями в школе. Причастные ученики получили меры дисциплинарного взыскания в соответствии с параграфом 39 Закона Саксонии о школах - выговор директора. Кроме того, была достигнута договоренность с родителями, согласно которой ученики должны будут выполнить общественные работы в мастерской для людей с ограниченными возможностями. Ученикам разъяснили их неправильное поведение. Директор школы подтвердила, что ученики проявили понимание", - сообщил Арндт газете.
Согласно Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ, жест "белая сила" считается в Германии правоэкстремистским.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941–1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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